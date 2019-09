Joaquín Jofre y José Luis Pérez Caminero comparecieron este lunes en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Una rueda de prensa que se prolongó más de una hora y en la que el responsable jurídico y el director deportivo del Málaga intentaron dar explicaciones sobre todo lo ocurrido durante el verano y analizar el futuro del club. Con más rodeos que certezas, lo principal que transmiten es que la situación de la entidad, si no se producen cambios importantes, es crítica.

Así lo explicó Jofre, en su primera aparición ante los medios desde que asumiera sus funciones. Cuestionado por un posible riesgo de desaparición, el asesor jurídico trata de relativizar pero asiente que existe "si no se toma ninguna medida, que entiendo que es completamente absurdo en una empresa con déficit, y aquí hay déficit, pero trabajamos todos los días en tomar decisiones para que ese déficit sea cero y entonces el club tenga supervivencia". "Hay peligro, como cualquier empresa. Si tus ingresos se reducen tendrás peligro y habrá que tomar medidas. ¿Se puede salir de esta situación? Se puede. Si no se hace nada, el Málaga está en peligro. Estamos trabajando, también el consejo, para llevar a cabo esas acciones", explica.

Aunque la comparecencia era para dar explicaciones, no se pudo extraer demasiado realmente concreto. De nuevo en este sentido y sin enumerar, Jofre asegura que hay unas líneas trazadas con la intención de solventar la crisis del Málaga: "Las medidas se pueden llevar a cabo y llevamos trabajando de hace tiempo en ellas para solventar la situación del club. No creo que debamos entrar en detalles. Si una empresa tiene un desfase, hay que reducir costes y aumentar ingresos. En qué parcela no creo que sea momento de decirlo, pero sí estoy esperanzado en que se pueda solucionar el problema, igual que lo estaba el 1 de julio".

Se mantiene por tanto optimista: "Nosotros venimos todos los días porque creemos en que se puede solventar la situación, si no, no vendríamos esperando ver la luz al final del túnel. Es una situación compleja, pero trabajamos para conseguir los objetivos deportivos y que la situación financiera se solucione".

¿Por qué llega ahora esta rueda de prensa? Caminero niega que se hayan visto obligados por la propiedad. "Es algo que debíamos hacer porque no ha sido un cierre de mercado normal. Con las dificultades que hemos tenido, las situaciones vividas y por respeto a la afición y nuestros jugadores, teníamos que salir a contar qué ha ocurrido y cómo hemos vividos estos tres meses", sostiene. Por su parte, en cuanto a los tiempos, así lo explica Jofre: "Si la hacemos ahora y no antes es porque se estaba esperando a tener una reunión la semana pasada con LaLiga para presentarle un plan de viabilidad. El hecho de que yo salga hoy, que no lo había hecho nunca, es porque soy malagueño, trabajador del club y estoy a disposición para lo que estimen oportuno. Si tengo que dar una rueda de prensa la daré, y si no, pues no".

Respecto a este plan de viabilidad y la situación del Málaga, Jofre asegura que la propiedad ha estado en todo momento al tanto: "Tenemos comunicación directa con el consejo de administración, se les lleva informando de la situación financiera de hace tiempo. Saben la realidad económica del club y cuál es el sentir de la ciudad. Están trabajando con una serie de asesores para intentar solucionar los problemas que tenemos actualmente". De esos asesores, cree que vienen a aportar y que también han puesto al tanto a los dirigentes: "Todos le hemos trasladado la realidad y la información al presidente. Él sabe la misma información por diferentes fuentes. Distintas personas le han trasladado la información. Todo el que venga a sumar es bueno. Si tú cobras diez pero ayudas a sumar por más de diez, bienvenido sea. Yo confío en que eso va a ocurrir.

En toda esta situación resulta cave la figura de la ayuda al descenso, que el Málaga percibió cifrada en alrededor de unos 20 millones de euros. Lo visto señala a la apuesta a una carta del ascenso, aunque así explica Joaquín Jofre cómo se utilizó: "El dinero de ayuda al descenso se cobra todo en un año, es lo que establece la normativa, no como había antes. Todo se destina a un año y se destinó en gran parte a cubrir las necesidades el año pasado. Éramos un club con muchos años en Primera, con una estructura grande, con jugadores de salarios importantes y para intentar solventar esa situación se destinó una ayuda al descenso. Se ayudó a ajustar al club a las necesidades de la temporada pasada y se apostó en la parcela deportiva por traer jugadores importantes que ayudasen al club a ascender".

Precisamente las relaciones con Abdullah Al-Thani han sido la comidillla durante todo el verano. Se ha informado en repetidas ocasiones de injerencias y fichajes que no se produjeron por orden de la propiedad. Algo a lo que Joaquín Jofre da normalidad: "No tomamos decisiones ahora ni nunca. Siempre ha habido un consejo de administración haciendo caso o no en los planteamientos de José Luis en lo deportivo o yo en mi parcela. Ha sido así como es lógico y como en cualquier empresa. No es que no nos hayan hecho caso, trabajamos para plantear opciones y ellos toman las decisiones que han considerado oportunas". "Proponemos cosas, entendemos que hay situaciones pero más allá de nuestro trabajo no podemos decidir. Por circunstancias que no son mi cuestión se decía que no se llevaban operaciones hacia adelante y ahí acaba, y hay que plantear otras", completaba Caminero.

Con esta premisa, el director deportivo asegura que en ningún momento se le pasó por la cabeza dimitir: "Mi trabajo es fomentar un club, en este caso una plantilla. Paso todo mi trabajo diario y opino para mejorar mi equipo. Lo que hago a diario es comunicar esta situación y el club decide si son o no son buenos para que vengan al Málaga, pero es como todo en los trabajos. Propones, hay un jefe que dice que no y sigues trabajando. No voy a dejar de hacer las cosas porque mi trabajo es traer jugadores al Málaga, paso un informe, digo qué pienso y luego hay gente con la potestad de decir sí o no".

Las circunstancias tienen una lógica influencia en la plantilla. Valora Caminero el esfuerzo realizado por Víctor Sánchez del Amo y su grupo: "Es muy difícil y complicado entrenar con unos jugadores que no sabes si vas a poder contar con ellos. Es una de las situaciones con las que trabajan los entrenadores y es difícil. Por eso valoro el trabajo que desarrolla Víctor, porque es complicado. 48 horas después de que terminara la temporada 18/19 explicamos cuál creíamos que iba a ser nuestro proyecto, sí que con muchas variaciones porque dependíamos de cómo se desarrollara el mercado. Dentro de lo que hemos podido hacer, sobre todo en salidas, no se ha dado como nosotros esperábamos".