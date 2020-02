David Lombán fue uno de los hombres más felices del día en La Rosaleda. Además del triunfo, regresaba a los terrenos de juego después de un tiempo de inactividad coincidente con el partido de la primera vuelta ante el Numancia en Los Pajaritos. “Estoy contento por las dos cosas creo que volver después de tanto tiempo fuera y con una victoria pues te vas con una alegría tremenda. Cuando estás en situaciones delicadas hablando clasificatoriamente cuesta más darle la vuelta, los golpes son más duros. Por suerte le dimos la vuelta, por primera vez en LaLiga creo que ganamos en los últimos minutos. Todo es mas fácil también por cómo aprieta a la gente y al rival le costó mantener al resultado”.

“Todos los partidos son difíciles en Segunda, todos los rivales son peligrosos. Al final los resultados los marcan los detalles”, añadió Lombán, que pone cordura: “Ahora toca una semana tranquila para descansar y ser ambiciosos, no conformarnos con la victoria. Hay que estar contentos y disfrutar la victoria pero mañana en pensar en seguir ganando. Hay que afrontar cada partido como una final y ganar las máximas posibles”.

No está siendo un curso fácil para Lombán por cuestiones físicas: “Este año empecé la temporada regular porque arrastraba del año anterior. Luego hubo ahí dudas y el querer ayudar me hizo estar más tiempo de lo que quería. Por suerte, otra vez disfruté de los 90 minutos y la ilusión y las ganas de volver a jugar te hace camuflar el cansancio y la falta de ritmo. Intento levantarme cada día con la ilusión de cualquier niño de jugar en el Málaga, de jugar al fútbol en una categoría profesional y de evitar todos los problemas extradeportivos que a nosotros no nos llevan a ningún lugar. Centrarnos en lo deportivo, en el campo, de estar más unido que nunca. Lógicamente las victorias unen”.

Su amigo Mata estuvo en la grada viéndole en directo junto a otros compañeros del Manchester United.