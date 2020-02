El debutante Tete Morente: "Equipo y afición vamos a sacar esto adelante"

Se estrenó un nuevo futbolista con la camiseta blanquiazul, Tete Morente, que lo hizo de la mejor manera. "La verdad que muy contento por debutar con el Málaga, creo que al final el equipo no paró de luchar en todo el partido y al final conseguimos la victoria", explicaba en zona mixta el gaditano, que mostraba su alegría: "Es muy importante porque también hay equipos que pincharon que no sumaron de tres y todo lo que sea sumar de tres es muy importante para nosotros para subir en la clasificación".

"En el vestuario somos una piña, estamos bastantes unidos y la victoria nos vino bastante bien" "Los compañeros me han ayudado muchísimo y me lo han hecho muy fácil", aseguraba el jugador en referencia a la celebración del segundo tanto, mientras afirmaba donde tiene que centrarse el vestuario: "Nos tenemos que dedicar a jugar, nuestro trabajo es entrenar y jugar y es a lo que nos dedicamos. Lo de afuera a nosotros no nos tiene que importar y lo que nos une a nosotros es el césped".

Tuvo una oportunidad para cambiar el signo del partido, pero la paró Dani Barrio. "La enganché un poco atrás, la verdad es que le pegué al medio pero bueno no me preocupa eso. Lo importante ahora mismo es que necesitábamos tanto nosotros, como la afición, una victoria y lo conseguimos", recordaba Tete Morente, que hablaba del papel de La Rosaleda: "No tenemos duda, lo mas importante es que el equipo y la afición están unidos y somos lo que verdaderamente vamos a sacar esto adelante".

El domingo siguiente el Málaga visita al Cádiz, líder de Segunda División, en el Ramón de Carranza. Hay ambición en las palabras del extremo. "Será un partido difícil, pero el otro día el Racing le gana al Almería y esta es una categoría muy difícil y le podemos ganar a cualquiera. Vamos a ir a Cádiz a intentar conseguir los tres puntos", terminaba.