Sergio Pellicer es uno de esos hombres cautos, que mide las palabras y que rara vez se equivoca. Estaba contento por el desempeño de sus jugadores, por cómo lograron la remontada y tenía clara cuál era la premisa que quería transmitir: “Ni el sábado eramos tan malos, ni ahora somos tan buenos”. Estaba satisfecho con la versión que dieron los blanquiazules en una segunda mitad muy completa. Vio a un equipo “atrevido y valiente”.

“Estoy muy contento por el partido, por cómo transcurrió, de dónde veníamos... No empezamos mal pero en una acción a balón parado encajamos el gol. La primera parte nos costó. El equipo demostró que tiene fe y mucha alma. El ganar es muy difícil, pero tenemos que pensar ya en el partido del Cádiz. Es el líder pero tenemos que ir a por la victoria”, ensalzaba el castellonense, que pone como ejemplo la racha del Deportivo de la Coruña: “Tenemos que enganchar victorias, mira el Dépor dónde está ahora. Esto son dinámicas. Tenemos que continuar trabajando con humildad, cuesta mucho ganar, tenemos que tener los pies en el suelo. Va a ser duro y largo, pero esta es la manera. Nos vamos contentos por los jugadores y por la afición tan sufrida”.

Sobre cómo fueron los instantes tras el triunfo en los interiores de La Rosaleda manifestaba esto: “El vestuario... imagínate. De esa tensión, de lo que decíamos de la mochila que tiene cargada. Están liberados con mucha responsabilidad, de saber que queda un largo trayecto. Y ya mañana pensar en la semana que viene y el Cádiz. Los jugadores se merecen disfrutar. La gente vio un equipo atrevido, valiente, en la segunda parte. Es lo que queremos transmitir. Por mi parte soy el mismo que el sábado, sé dónde estoy y cómo estoy. Lo importante son los jugadores no yo, que son el patrimonio”.

“Habíamos preparado un plan de apretar con dos delanteros y darle profundidad a los laterales. Nos costó, no había espacios interiores y teníamos que jugar a la espalda de ellos. En una acción esporádica de una falta aprovechan, y vuelven a generar dudas”, analizaba el partido Pellicer, que desgranaba así lo que trazó tras el descanso: “En la segunda parte intentamos ajustar. Metimos a Hicham por la izquierda porque pensábamos que podíamos hacer más daño por esa zona. En la segunda mitad con el marcador adverso, intentamos situarnos tres y tres, y salió bien. Esto va más allá de sistema o juego, va de que los jugadores crean y tuvieron la recompensa en el último instante”.

“La verdad es que la afición estuvo con el equipo. Hubo momentos cuando estuvimos detrás en el marcador y notamos el apoyo. Es importante. Al final, como decía Manolo [Gaspar], la afición gana partidos. Los jugadores tienen que ofrecer ese rendimiento. Es una afición tan sufrida que con poco está con nosotros”, expresaba sobre los aficionados, a los que agradecía el apoyo: “Pueden sentirse muy orgullosos. Esto es un maratón, corrimos un metro y ya estamos pensando en la semana que viene, en el Cádiz. La afición está con el equipo a pesar de las circunstancias”.

Sobre la clasificación apuntó que “la tranquilidad son las victorias, el tiempo que llevamos nos dedicamos a hablar de fútbol, a pensar de fútbol y a preparar los partidos para salir de esta situación. Esta clasificación hay equipos que están mirando hacia arriba. Esto es un trituradora de equipos, de entrenadores y jugadores. Tenemos que estar al margen de todos y estar en el fútbol, de la parte de la dirección deportiva y el cuerpo técnico no nos vamos a diluir en cosas que no son buenas.

“Noto mucha confianza desde el primer momento. Los que estamos e esta silla vivimos de resultados. Hay que tener siempre los pies en el suelo. Eso es lo que nos a llevar a trabajar con humildad, porque es signo de fortaleza y no de debilidad”, espetaba Pellicer que afirmaba que no había hablado aún con Al-Thani, sí con Shaheen y Gaspar.

“A Ismael [Casas] lo conocemos perfectamente de sobra. A Tete desde que llegó está haciendo unos entrenos muy buenos. Nos da buena sensaciones”, aputaba de las dos nuevas caras de ayer, a lo que añadía: “También los jugadores que no pudieron participar. No tengo queja. Todos están entrenando a un nivel muy alto. Están escuchando, leen lo que se les dice. Una victoria hace que uno crea más. Dudamos hasta de nuestro lado. Me fue muy difícil hacer la alineación y la convocatoria. Eso hace mejorar a cada uno y al equipo”.

“En el tema de los canteranos conocemos perfectamente lo que hay en la cantera. Ellos están para ayudar y están haciendo un papel muy importante, son patrimonio del club. Es difícil encontrar en los equipos a este nivel de canteranos que están compitiendo tan bien. No tenemos una plantilla pequeña, sino una amplia, tenemos que mirar el lado positivo”, zanjaba Pellicer sobre el buen papel de La Academia.