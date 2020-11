López Nieto: "La gente hoy se conforma con no descender, pero querrá más"

Se cumplen ya ocho años del fallecimiento de Sebastián Humberto Viberti, un mito para el malaguismo. Por este motivo Área Malaguista dedicó su programa casi al completo a honrar y recordar a tan decisiva figura en la historia del Málaga. Allí estuvo Antonio Jesús López Nieto, que fue amigo del argentino. Aprovechando su paso por 101 Televisión, el que fuera árbitro internacional valoró la situación de la entidad de Martiricos.

“No puede ser que el Málaga, después de tanto tiempo, no tenga una ciudad deportiva. Eso es lo primero que tendría que hacer el grupo que está ahora mismo, dejar un legado con la ciudad deportiva. Los cuatro millones y pico se los facilitó al Málaga el Ayuntamiento. Deja algo para el futuro. Ahora mismo lo están haciendo bien. Pero la exigencia en un futuro será mayor. La gente hoy se conforma con un equipo para no descender, pero en una ciudad como Málaga la gente el año que viene querrá más", argumentó López Nieto.

"La quinta ciudad de España no puede tener un equipo in eternum para mantenerse en Segunda División con el gancho o estar en mitad de la tabla. Y subir no es fácil. La gente es mucho más exigente con la gente de aquí que con la de fuera. Ahora el momento es bueno para los que están. Lo están haciendo bien, pero están teniendo un momento plácido. En el fútbol, cuando la pelota no entra, se desata la tormenta. Y la gente aquí en Málaga hasta ahora prefiere soluciones externas a soluciones internas”, añadió el perchelero.

Actualmente está como representante de LaLiga en el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF y prefiere no hacer muchas referencias a las cuestiones arbitrales, pero se mojó a la hora de valorar el penalti señalado a Juande ante el Leganés: "Se ha pitado. Nunca hablo de las jugadas. Es un penalti de la nueva época, un penalti de VAR. Hay un pisotón, es objetivable, se puede pitar. La gente del fútbol está en contra de que se piten estos penaltis cuando les va en contra. El VAR ha dado muchos más aciertos que errores, pero tiene este riesgo. Llega un momento en el que determinadas jugadas se enquistan demasiado. Son jugadas en las que se pierde el espíritu y nos quedamos simplemente en la foto. En un partido de la época mía, ni me planteo pitar ese penalti. Pero si tú ves ahora la jugada por televisión, no puedes prevaricar. Tienes que decir si hay pisotón o no. Cuando hay un pisotón, los árbitros tienen la instrucción de que hay que revisar. ¿Que me guste a mí? Los árbitros evaluaron que el pisotón era susceptible de penalti. A mí me gusta menos, yo di mi opinión donde la tenía que dar”.