En esta época que se vive, jugar fuera o en casa tiene una importancia diluida, los números lo demuestran tras una muestra considerable de partidos después de que todo se parara por la pandemia. El factor emocional, sea intimidador o motivante, no existe. Es un fútbol despojado de influencia externa, salvo el VAR, es lo que sucede dentro del césped sin aditivos externos.

Al Málaga no le ha ido nada mal fuera de La Rosaleda. Perdió en Vallecas, Tenerife y Mallorca con cierta holgura, pero empató en Ponferrada y ganó en Castellón, Zaragoza y Sabadell. 10 puntos de 21 posibles, una marcha que sería magnífica en otras condiciones. Visita este martes, en medio de este traqueteo de partidos cada tres días, al Girona (19:00 horas, Gol), candidato claro al ascenso. Un equipo con el respaldo del Manchester City detrás, con inversores y buenas perspectivas, con músculo. Un delantero suyo, Stuani, de baja para este partido por lesión, cobra la mitad que todo el límite salarial del Málaga. No ha empezado bien, pero ya se acerca a la zona noble. Tiene al mando a un técnico joven pero con experiencia en la categoría, el andaluz Francisco. Y a jugadores de mucho caché. Su atacante más dañino, Mamadou Sylla, pudo ser blanquiazul, el acuerdo estaba pactado, pero la irrupción de la opción Chavarría hizo a la dirección deportiva escoger. Y eligió al argentino aunque gustaba bastante el hispano-senegalés. Es la típica situación morbosa de la que el pesimista se huele el resultado, pero le tocará al equipo que disponga Pellicer, con la dirección en campo de Manolo Sánchez por su sanción, frenarle.

El partido ante el Leganés volvió a recordar que los detalles matan. Y que los errores se pagan caros, sobre todo ante equipos de la enjundia de los que se enfrenta el Málaga estos días. También que el VAR tiene un componente de arbitrariedad que no se va a ir. Si el penalti de Juande a Arnáiz existe, ¿Por qué no se pitó el manotazo a Escassi en Mallorca en un balón parado, también revisado y con el partido plenamente abierto aún? Se entra en un bucle de difícil salida. Hay que convivir con la herramienta, que ha llegado para quedarse. Pero hay que intentar darle un uso más justo. El fútbol no se puede pitar a cámara lenta.

Gerona, pues, es la siguiente estación del Málaga, que sigue estando en una posición cómoda, en la que debe mirar siempre al suelo como medida de seguridad. Sobre todo en un tramo de competición con tantos partidos, en la que se mete a los equipos en un centrifugado del que se puede salir limpio pero también sucio, hay que resetear rápido. Vuelven Caye Quintana y Jozabed y se han desplazado 25 jugadores. Está ahí latente esa duda defensiva. Se ha pasado de ganar un Zamora con Munir, por ahí pasó la salvación, a ser el equipo más goleado. El Málaga recibe gol y medio por partido con 3.4 tiros a puerta entre los tres palos recibidos. Igual que está teniendo una muy apreciable efectividad ante la meta rival, está padeciendo la de los rivales. Se debate sobre si el sistema de tres centrales es el más idóneo y Manolo Sánchez ya dejó caer que estudian cambios. “No somos cabezones”, aseguraba en la previa. Mirando con más amplitud, es una gran noticia que se debata sobre si debe jugar Soriano o Barrio, sobre la defensa de cinco o de cuatro o si hay que jugar con dos puntas. El panorama institucional era oscurísimo y ahora es el balón quien manda, con sus miserias y sus alegrías.