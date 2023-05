Loren Juarros: Plan integral para primer equipo y cantera

El Málaga camina hacia un nuevo modelo de club en el que la figura de Loren Juarros -confirmado por Kike Pérez- como nuevo director deportivo- adquiere una dimensión fundamental. Un "proyecto integral" que no sólo piense en el primer equipo sino que sea capaz de dotar de una cierta unidad a todo el trabajo que se hace en el club y, especialmente, en lo relativo a La Academia. La cantera tendrá un peso mayor y por eso se apuesta por el ejecutivo vasco, avalado por su experiencia en la Real Sociedad, un ejemplo a seguir para el director general.

"Cuando llegué tenía una visión de un buen funcionamiento. Ahora tengo detectado perfectamente los fallos o las deficiencias que hay en el club. La primera piedra es que no había un plan en la parcela deportiva. Lo primero es un plan deportivo, no de fichar jugadores y hacer un equipo. Hay que fichar jugadores, personas y también saber qué hacer con esas personas una vez que están aquí. Tiene que haber un sistema, saber cómo se va a jugar, un mapa de sucesión en la cantera y cómo se produce el trasvase al primer equipo. Cuando traes 16 jugadores, son 16 familias, personas. A veces sale y a veces no, tengo experiencia vengo de equipos que fichaban a 14-15 jugadores. Y el problema a veces es ese, que no casan entre ellos. El análisis, metiéndote más en harina... Es también un tema de personalidades, líderes, de quién tira del carro si no va bien, quién va a explicar qué es el Málaga en el vestuario. Sabiendo dónde estamos solo queda trabajar, trabajar, trabajar y un plan deportivo en toda su extensión”.

Un plan deportivo en toda su extensión donde encaja Loren: "Siempre tuve claro el perfil una vez que pasaron las semanas en Málaga y empecé a entender el club. Este es un club de cantera y hay que saber manejarla bien. Necesitaba ese perfil, alguien de experiencia que conociera la vida del futbolista, alguien con éxito en su carrera y en un club de prestigio. La Real está al lado de Vitoria, cayó en concurso un año después de nosotros. Estábamos ambos en Segunda, en unos años nosotros descendimos y ellos estaban en la Champions? Cómo se le dio la vuelta tanto en lo deportivo como en el club? Vi más de 30 perfiles y en mi opinión Loren cumplía todos los ítems para tener un proyecto deportivo integral. La idea no era contratar a un fichador, sino a alguien con experiencia en campo y despachos y nos dote de plan integral desde que los chicos están en cadetes , cómo manejar todo ese mapa de sucesión para crear una cosa que le falta al Málaga desde hace años, pertenencia. No hay pertenencia. A la afición hay que darle sentimiento, pertenencia. Que los niños que hemos enganchado ahora que vea que hay cantera, orgullosa de la provincia. Loren creo que es el que nos va a dar ese empujón y planificar las cosas, y seguir ese plan hasta el final”.

Admitió Pérez que son responsables de lo que ha sucedido sin excusas: "Quizás voy a ser más incisivo. Hemos fallado. Todos. El club. Todos los departamentos. No se puede decir que ha sido una temporada… cada uno que ponga el adjetivo que quiera, pero nunca positivo. Ha salido el Málaga del fútbol profesional. Yo he pedido autocrítica de todo el mundo. Cada profesional tiene que saber si lo ha hecho bien o mal y el fútbol profesional son resultados y no están ahí. La estructura no ha sido correcta. La reestructuración va a implicar a todo el mundo porque hemos fallado”.

Se entiende que Loren Juarros no sólo asumirá el papel de director deportivo, ejercerá de máximo responsable de La Academia: "La planificación, que es una de mis ideas, es de un plan integral y Loren tendrá la decisión desde el juvenil o cadete, no sé, pero en mi experiencia lo que he visto que ha funcionado es así, no separar el fútbol profesional. No es lógico. Ese pase de juvenil a filial, de filial a primer equipo, yo no soy profesor de eso pero no veía que… el plan de Loren para el Málaga será integral. No habrá continuismo en el club, la reestructuración irá en ese línea, sabemos qué no ha funcionado. Vamos a cambiar de manera profunda. Todo el club ha fallado. Está bastante claro. Respetar que un paso en falso en cuanto a reestructuración puede causar un grave problema para nosotros y hay que respetar a los compañeros”.

Una de las cuestiones que más preocupa es que Loren no cuenta con experiencia en la categoría y lleva varios años fuera de la rueda. Pérez lo puso en contexto: "Cuando hablo de fichador, me refiero a alguien que venga a hablarte del extremo derecho del Alcoyano o el portero del Sabadell, pero ese conocimiento lo tiene el club, que tiene gente viendo partidos y analizando. Y lo sabe la gente que está en el fútbol. Tanto el que está en activo como el que está sin trabajo, está viendo fútbol continuamente y los futbolistas buenos de la categoría son los que son. Tampoco es algo que sea dificilísimo, lo que es dificilísimo es contextualizar ese extremo derecho de RFEF que entienda qué es el Málaga y todo lo que le rodea enganche en la ciudad, con el sistema, con las personalidades. Esto no es fichar dos centrales, hay que crear un equipo. Por eso digo que fallamos todos, el fútbol es una familia y si no cohesiona... ¿Dónde está la madre del cordero de la dirección deportiva? En qué hacemos con esos jugadores aquí en Málaga. Que sus habilidades conecten con lo que hay en el club y también lo personal".

Experiencia personal

“Ese fue mi trabajo en el Cádiz (respondía que se ocupaba del área de negocio), aunque la primera temporada parcela deportiva con Manolo (Vizcaíno). Analizado todos los perfiles que teníamos encima de la mesa. Decidí que fuera Loren por su carrera y experiencia y que nos pudiera dotar de ese plan porque ha estado en un club de grandes dimensiones como la Real Sociedad”.

Más de La Academia

Centrado un poco más en La Academia, Pérez confesó que ha intentado entender las fugas desde la raíz: "Hasta la cantera no he bajado para analizar si hay falta de identidad pero sí he estado con cada familia que ha querido sacar a su niño alevín, para palpar por qué pasa eso. Estamos en un momento ahora mismo de empezar un proyecto en el que trabajemos en la identidad y la pertenencia”.