La venta del Málaga CF: "Se han intercambiado contratos, pero..."

El procedimiento judicial abierto en el Málaga con los Al-Thani no impide que hubiera un cambio de manos si el jeque abonara la fianza de nueve millones de euros que la jueza decretó en su momento para recuperar el control de la entidad y sus sociedades. En esa línea han ido las declaraciones de los responsables políticos en las últimas fechas, una vez concretado el ascenso. Sucede que es complicado y tiene sus matices. Pero es una posibilidad real.

"He escuchado de todo. Hay mucha gente interesada en el Málaga. Me me consta que hay mucho interés en el Málaga. Hay gente que tiene un acuerdo cerrado y que ha intercambiado contratos para comprar el Málaga. Y me ha enseñado esos documentos, pero no se han firmado... Si el propietario no firma, no hay nada que hacer", dice José María Muñoz, que en ese momento, una vez la jueza diera el visto bueno, dejaría de ser administrador judicial tras una transición. Ahí, para sortear problemas, habría que acordar con BlueBay, no sólo con el jeque. El potente grupo catarí propietario del PSG, Qatar Sports Investments, se interesó y así lo confirmó Al-Khelaifi. Es una operación que no está parada. "Sobre lo que esté en venta, la gente siempre tiene curiosidad. Estamos buscando oportunidades, es un club fantástica y está viviendo una situación dura para ellos. Pero si hay una oportunidad, ¿por qué no? La ciudad y el club son fantásticos", aseguró el ejecutivo.

"Comprar un club no es comprar patatas fritas en el kiosco", especificaba Kike Pérez, director general: "Va a entrar no sé quién… Eso tarda tres meses si es que llega. El 99% de la gente que se acerca a los clubes lo hace para decir al día siguiente en otro sitio que yo estuve, que yo hablé, que me han contado... Cuando alguien va a comprar un club de verdad, no se sabe. Suele haber cláusulas de confidencialidad y si sale el nombre una parte tiene que compensar a la otra. Si ha salido el nombre es que no iba a entrar... Hay intereses de todo tipo y me llama poderosamente la atención".