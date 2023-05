Cambios en el Consejo Consultivo del Málaga y habrá embajadores del club

El Málaga tendrá un nuevo Consejo Consultivo. El club trabaja en la reestructuración también de esa área. Actualmente ocupan el cargo Francisco Martín Aguilar, Ben Barek y Ruiz Guerra, la última incorporación el pasado verano. José María Muñoz confirmó que se realizarán algunos cambios

"Se va a reestructurar todo. Sí que podemos adelantar que llevamos trabajando con personalidades de Málaga que han apoyado y nos han dado ideas. Y se van a incorporar como consejeros consultivos sin retribución. Lo haremos todo en breve", confirmó José María Muñoz, que quiere dar un nuevo aire a la entidad en un momento en el que se necesitan caras nuevas. Se ha hablado con ex jugadores y ex entrenadores de la entidad para que ocupen ese rol. De alguna manera, algo parecido a lo que ha hecho el Unicaja con Carlos Cabezas y Berni Rodríguez.

"Cuando sale el nombre de Ruiz Guerra el verano pasado hubo mucho revuelo, hubo gente que me habló mal y bien de él. Tuve muchas llamadas, unas 10. Y todos querían serlo, de todos los ámbitos, también de la prensa. Como paramos por el revuelo de Ruiz Guerra, el despido de Guede, la llegada de Mel, paramos ese proyecto que había... Algunos no entendían que yo no los llamara. Hay muchos intereses personales. Hablo con cualquiera, me tomo un café. Estuve en la BCL y no paré de hablar la hora entre partidos con los aficionados. La única línea es la falta de respeto, ahí no se puede hablar más", dice Muñoz, que dejó también caer que se creará la figura de embajadores del club para trabajar en la identificación con el club.

Kike Pérez: "Hay intereses feroces alrededor del Málaga"

El director general, Kike Pérez, se refirió también a esta situación. "Hay intereses todos feroces por todos los sitios en el Málaga. Todo el mundo quiere un puesto, el otro. Es feroz, se habla de compraventas ficticias... He estado en varias ventas de clubes, no es comprar patatas fritas en el kiosco. Mínimo tres meses tarda. El 99% de la gente que se acerca al club la usa para decir que se sentó, que me dijo que... Cuando alguien quiere comprar un club no se sabe hasta el final del todo. Se firma una confidencialidad y si sale el nombre uno indemniza al otro. Si sale el nombre no va a entrar", dice Kike Pérez.