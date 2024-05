Ángel Mateo renueva con el Málaga hasta 2025

El Málaga CF anunció de manera oficial la renovación del jugador del Atlético Malagueño Ángel Mateo por un año más. El lateral derecho, que finalizaba su contrato el próximo 30 de junio, seguirá en la filas del filial hasta el año 2025. Un futbolista más que consigue atar Loren Juarros, que está dando continuidad a la plantilla del segundo equipo blanquiazul.

Está asegurando el futuro de no pocos jugadores el director deportivo del Málaga. El Atlético Malagueño ya está clasificado para el play off de ascenso a Segunda RFEF, falta por determinar su posición en la tabla. Y lo hará con un grupo de jugadores que saben que se sigue contando con ellos con vistas al futuro. Esta misma semana se anunciaba la renovación de Miguel Santaella y hace no mucho la de Aarón Ochoa y Chupete. También algún otro como Pablo Arriaza.

Ángel Mateo Clemente es un defensa de 1,83 nacido en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) el 10 de julio de 2003. El futbolista aterrizó en Málaga en el verano de 2022 procedente de la cantera del Villarreal. Esta temporada ha participado en 13 encuentros, ocho de ellos como titular, y ha marcado dos goles.

Santaella, anunciado el martes

El Málaga CF comunicó este martes de manera oficial la renovación de Miguel Santaella (Benamejí, 22/8/2006) hasta la temporada 2026-27. El defensa, todavía en edad juvenil, está siendo utilizado de manera habitual por Juanfran Funes para el Atlético Malagueño y ha llegado a debutar con el primer equipo de la mano de Sergio Pellicer. Además, con buena nota.

Santaella se estrenó con el Málaga en la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Barakaldo, en la que por circunstancias tuvo que ser titular. El chico no acusó el debut ni la falta de experiencia y cuajó una buena actuación, impropia de sus 17 años. Tuvo 82 minutos en una cita que al término de los 90 finalizó con empate a cero goles.

En principio, por edad, su lugar debía ser el Juvenil División de Honor que entrena Iñaki Goitia y con el que ha disputado varios encuentros. Sin embargo, como algunos otros talentos, se le abrieron pronto las puertas del filial. Casi toda la temporada la ha desarrollado en la órbita del Atlético Malagueño, en el Grupo 9 de Tercera RFEF, donde es uno de los titulares. Más de 20 partidos, todos de inicio, y un total de tres tantos en su cuenta. La última jornada se la perdió por acumulación de amonestaciones.