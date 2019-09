Se hizo esperar pero por fin llegó el debut de Lorenzo González con el Málaga. El delantero hispanosuizo se mostró "muy feliz por el debut, a pesar de no haber conseguido los tres puntos. No tengo palabras, ha sido mi debut profesional en un club como el Málaga. Estoy muy feliz, lo llevaba esperando desde el Mirandés. También muy contento por mi familia, que son los que me apoyan desde el primer día". Un estreno que se hizo esperar más de la cuenta debido al retraso con su tránsfer y que Víctor no decidiese alinearle la pasada jornada: "Al final yo estuve entrenando la primera semana y pensaba que iba a ser convocado, pero no pudo ser, son cosas que pasan con las federaciones. Hay que pensar en el día de hoy".

El técnico malaguista fue claro con Lorenzo antes de dejarle pisar el césped de La Rosaleda: "Me dijo consignas tácticas y que jugase con libertad, dando lo mejor de mí. La victoria no pudo ser pero feliz por el debut". A pesar de los problemas, "el equipo está hecho una piña, unido con la afición. Trabajamos para sacar los tres puntos en cada partido".

En la faceta personal, el debutante afirmó haber tenido una complicada preparación. "Físicamente he tenido una pretemporada atípica y el míster me ha dado 30 minutos. Estoy un poco cansado por no haber tenido una pretemporada como los demás, pero siempre intento ayudar", afirmó.