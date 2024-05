Una nueva deuda de 1,4 millones por el contrato de Julio Baptista

El Málaga CF tendrá que afrontar una nueva deuda por una gestión de la era Al-Thani y que tiene ya más de una década. Hacienda reclama una importante cantidad por el contrato suscrito en su momento por Julio Baptista y que le costará al club de La Rosaleda más de 1,4 millones de euros contando costas e intereses de demora.

"Tenemos una contingencia con un jugador al que se le firmó una garantía fiscal y nos jugamos bastante más de 1,4 millones de euros", decía Kike Pérez en Radio Marca Málaga, que confirmó que al brasileño se le firmó un contrato fraudulento en el que se mintió supuestamente con su situación de residencia para tributar al 24% en lugar del 50%. El Málaga además asumía los riesgos en caso de que fuese descubierto, como así ha sido.

Por otro lado, Pérez hizo una férrea defensa de José María Muñoz en el micrófono rojo: "En cualquier sitio el dinero es sagrado. Quiero decirle a la gente que una persona más honesta que José María Muñoz no hay y la gente se dará cuenta. Sé que no es popular pero lo digo de corazón. Para que se haga una idea la gente, mantener La Rosaleda cuesta dos millones de euros al año. la gente puede estar muy tranquila. Estamos pagando los platos rotos de la gestión de Al-Thani. De quiero decir que muchas veces magnificamos el tema del dinero pero dentro de hacer un club sostenible y de garantías te vas encontrando piedras en el camino".

El director general escapó un poco como pudo del tema monetario y el hecho de no haber apostado de verdad esta temporada: “El dinero no te garantiza que tengas éxito inmediato. Además, tenemos una administración judicial que vela por el patrimonio del club. Estamos en una categoría sin control económico pero nosotros nos regimos por uno. Nuestras cuentas tienen que tener una situación financiera estable y es el caso. Hay un administrador judicial que no controla que no se gaste más de lo que se ingresa y que vela por el patrimonio. Son muchos matices que el aficionado tiene que saber”.