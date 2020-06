La Fase 4 desde los ojos de Luis Hernández y David Lombán

El Málaga estrenó la Fase 4 de entrenamientos, con pasillo incluido a Sergio Pellicer, renovado junto a su cuerpo técnico. Un paso más antes de regresar a la competición (ya hay fechas para las jornadas 32 y 33 de LaLiga SmartBank). Una sesión de casi dos horas y 27 jugadores en el Anexo y que valoraron los veteranos defensas Luis Hernández y David Lombán.

"Estamos muy contentos por la renovación del míster y su cuerpo técnico. Es algo totalmente merecido, un motivo de alegría para todos nosotros y, como tenemos costumbre, siempre lo celebramos con un pasillo”, comenzó Luis Hernández, que continuó: “Con David Lombán no había coincidido y estoy contento por volver a entrenar con normalidad, volver a la normalidad del fútbol todo el grupo juntos. Las sensaciones son muy positivas. En grupos más reducidos, todo tiene que hacerse en menos espacio y ahora pues todo se asemeja a un entrenamiento normal. Vuelta a la normalidad”.

El central asturiano siguió la misma línea que el madrileño: “Es muy buena noticia estar todos juntos otra vez después de muchísimo tiempo, entrenando cosas que no se pueden entrenar de manera individual. Además de los jugadores, también el cuerpo técnico está contento por trabajar con la plantilla en su totalidad. He podido trabajar hoy con varios compañeros, antes con los de tu posición no coincidías mucho y es una alegría trabajar juntos otra vez. Son síntomas de que empezamos a volver a la normalidad”.