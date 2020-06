El jeque Al-Thani asegura que readmitirá a los afectados por el ERE

Nuevo comunicado del jeque Abdullah Al-Thani a través de su gabinete de comunicación en el que se asegura que los afectados por el reciente expediente de regulación de empleo que impulsó en el Málaga el administrador judicial, José María Muñoz Jiménez, serán readmitidos en el momento que "vuelva a retomar sus funciones" Richard Shaheen como director general de la entidad.

La nota hace referencia "al 90% de los trabajadores del club que han sido despedidos", que son medio centenar. El máximo accionista de la entidad malacitana ha asegurado que “cuando el director general del Málaga CF, Richard Shaheen, vuelva a retomar sus funciones, analizaremos la situación de los trabajadores para su readmisión inmediata, pues se trata de un ERE totalmente innecesario e inapropiado”.

"Este tipo de acciones, que comenzaron con el despido del propio Shaheen, solo consiguen empobrecer al club. El pago de las justas indemnizaciones a los empleados de larga duración no beneficia a las finanzas del Málaga CF y su despido, además de poner en peligro a sus familias, ahonda aún más en la situación incierta del equipo a nivel financiero, administrativo y deportivo; prescindir de estos empleados supone una pérdida de talento humano para el club: tan importantes son ellos para el buen funcionamiento del Málaga CF como los jugadores de la primera plantilla”, asegura el propio Al-Thani, que recientemente aseguró en un tuit a Málaga Hoy que volvería "muy pronto".

El catarí insiste en “la transparencia de su gestión” e incide en que después de más de tres meses con un administrador judicial “no se han encontrado evidencias, ni se van a encontrar” de todo lo que le acusan. “Conocemos cuál es la situación del club, las cuentas son claras y LaLiga lo sabe, pues siempre hemos sido transparentes en este sentido”, apunta Al-Thani en una nota donde se destaca que "la presencia de un Administrador Judicial ha perdido su sentido".

Se repiten, como en las últimas ocasiones en que se ha comunicado por esta vía en desprestigiar a Muñoz Jiménez: "Además de vivir alejado del mundo del fútbol, como Administrador Judicial sabe desmembrar empresas, no reflotarlas: los ERE o la mala venta de Antoñín al Granada C.F. demuestran que no está preparado para hacer viable el proyecto. Apartarnos de la gestión no es la solución a la situación financiera por la que atraviesa el Málaga C.F., de hecho, los errores que está cometiendo el Administrador Judicial serán problemas que tendremos que solventar a nuestro regreso”.

El sheikh resalta que es “el máximo interesado en que este proyecto sea un éxito”, por eso, de la mano de su director general, Richard Shaheen, elaboraron un plan de medidas de ahorro efectivas para salvar al club que “inexplicablemente, no solo ha sido ignorado y paralizado por el administrador judicial, sino que este no ha propuesto ni una sola iniciativa para generar ingresos en estos tres meses”.

El remate de la nota deja preguntas en el aire, si bien no bajo palabras de Al-Thani: "Tres meses de administración judicial que han empeorado claramente la situación del club. ¿Quiénes son los responsables de la situación actual del club? ¿Quién asumirá la responsabilidad de las decisiones que se están tomando?".