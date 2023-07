Luis Muñoz habla tras su marcha del Málaga CF

Luis Muñoz habló públicamente por primera vez desde que se marchó del Málaga. Un adiós silencioso, en el que no hubo despedida ni siquiera por redes sociales. Hay quien se lo reprochó porque era uno de los capitanes y un jugador de la casa desde niño, con casi 15 años en la entidad, pero eligió hacer mutis por el foro y seguir en Segunda a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo en el Cartagena.

El director deportivo del club departamental, Manolo Sánchez, decía que Luis Muñoz "es un viejo sueño del Cartagena, desde que estábamos en Segunda B, al que siempre hemos seguido, lo hemos querido incorporar en Segunda B y Segunda A. Su trato y el de su familia siempre fue muy cercano con nuestro club. Esa relación de años atrás, por encima del dinero, ha sido clave para que sea jugador del Cartagena. Es uno de los centrocampistas más completos de la categoría, nos puede dar muchísimas cosas. Si no llega a ser por las lesiones seguramente estaría jugando en Primera División. Ojalá veamos al Luis que nos ha encandilado", decía.

Acerca de las referencias que había tenido con Delmás, Gallar y Rubén Castro, ex compañeros en el Málaga que pasaron por el Cartagena, decía que "hablamos con ellos de muchas cosas, también del Cartagena. Lo que más me ha gustado y encandilado ha sido la manera de tratarme del presidente y de Manolo. Es una de las cosas por las que estoy aquí".

"Tuve una lesión de cruzado cuando venía jugando todo, con números y estadísticas muy buenas", afirmaba cuando se le preguntaba por qué no había llegado a Primera, como el director deportivo decía que valía: "Cuando te rompes el cruzado son seis o siete meses sin competir y hay que coger el ritmo de nuevo. El año pasado empecé a cogerlo, jugué 30 partidos, no seguidos, pero ya los tuve. Ahora es cuando mejor me encuentro física y mentalmente. Vengo aquí para aportar mi granito de arena. Vengo porque nos conocemos desde hace varios años, ellos siguen mi trayectoria desde hace tiempo y desde el primer momento que hablamos el feeling fue como en años anteriores. Es un club muy campechano y humilde. La presión tenemos que ponérnosla nosotros mismos, de mejorar en los entrenos y los partidos".

Acerca de su reencuentro con Víctor Sánchez del Amo, decía Luis que "lo conozco de mi etapa en el Málaga, es muy buen entrenador, al que le gusta jugar también al fútbol, tener mucha pelota, valiente, que apuesta por gente joven, como vimos en Málaga, y hablé con él. Le dije la opción que había, él me dijo la opinión que había sobre mí. Decidimos todos llegar a buen puerto y aquí estamos. Él me pide que le dé equilibrio al equipo, en defensa y ataque y que llegue a área porque es una de mis mejores virtudes".