De la Torre, 'enamorado' de Mel

El alcalde Francisco de la Torre volvió a mostrar su lado más futbolero tras el empate in extremis cosechado por el Málaga CF frente al Sporting de Gijón en La Rosaleda: "No se perdió, se empató, algo es algo". Como uno de los inversores institucionales que confió en el proyecto de esta temporada, el edil se mostró preocupado por la situación actual: "Tengo mucha confianza en el entrenador, he oído muy buenas referencias de él y confío mucho en su criterio, en su iniciativa de buscar apoyo psicológico para que los jugadores remonten, tengan la moral alta y sean capaces de sacar toda la potencia que tienen. Deben jugar en equipo para poder ganar los partidos y no descender".

El máximo responsable del Ayuntamiento de Málaga recalcó en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga que el objetivo cambió claramente desde el verano hasta ahora: "No descender es el mayor objetivo ahora mismo, bajo ningún concepto". Además, se deshizo en elogios hacia Pepe Mel: "Por lo que he oído es un magnífico entrenador. También es un motivador, sabrá sacar partido con el gran equipo de psicólogos que se ha incorporado. No contemplo otra posibilidad que no sea no descender, sobre todo si se usa bien el mercado de invierno. Se buscaran soluciones para hacer esas incorporaciones". De la Torre confesó que lo poco que trató cara a cara con Mel y por teléfono no duda en que tiene "interés porque se gane".

Por eso, está convencido que se debe "apoyar a Mel en sus decisiones, pero sobre todo hay que llegar al mercado de invierno con el mayor número de puntos". Durante su paso por el programa también habló sobre el administrador judicial: "Ha hecho una buena gestión con los números, en lo deportivo es más complicado porque es clave la labor de los jugadores y que la afición mantenga el apoyo, por ahí iba mi mensaje de Twitter". Porque el edil admite que la imagen actual "no es buena, este empate es una raya horizontal y ahora toca subir". Eso sí, pide al igual que el club y su entorno futbolístico que se sea optimista: "Al menos no se perdió, hay que mirarlo de esa manera".

Al hilo de su último tuit dejó claro que él no puede opinar sobre la situación de Manolo Gaspar, quien recordó que en anteriores ocasiones este mismo indicó que si fuese necesario "daría un paso al lado". Aunque sí dejó claro que la decisión "deben tomarla el administrador judicial y Pepe Mel, ambos deben hablar sobre la situación de este particular".

Acto seguido aprovechó su intervención para abrir la puerta al futuro, con nuevas inversiones, aunque primero deberá cerrarse el proceso judicial: "Sería magnifico, hay mucha gente seria que entiende de futbol y está interesada en ayudar y apoyar al Málaga. Les encantaría tener responsabilidad empresarial y eso está todo frenado de momento". Para despedirse a apoyó en ese humor característico que le hace peculiar: "Tenemos una afición formidable, ojala podamos decir que un orgullo de equipo muy breve"