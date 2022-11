Paco Fernández, los genes del mítico Paco Gallego lucen en la cantera del Málaga CF

Paco Fernández fue el protagonista de la victoria de este fin de semana del Atlético Malagueño ante el Huétor Tájar gracias a un doblete. Un joven canterano sevillista durante 13 temporadas que ahora recala en la entidad blanquiazul. Nieto de Paco Gallego, desconocido quizás para las nuevas generaciones, un mítico jugador español que defendió la "Roja" durante una década y jugó en el Sevilla y el Barcelona. Un defensa central de los que no hacía prisioneros. Aunque su pequeño confiese que sus ídolos son Xavi e Iniesta, como jugador se define como un calco de ambos: "Soy un jugador que trabaja mucho, tiene calidad, no se esconde, quiere el balón y lo maneja bien".

Su padre también fue futbolista, sin el mismo reconocimiento que su progenitor este también defendió la camiseta hispalense en categorías inferiores. El joven ahora malaguista explica cómo le han marcado ambos: "Me gusta esa figura que me dé caña (su padre). Me dice que trabaje los detalles que son míos, que los cuide y los haga bien. Sobre todo que ponga la carne en el asador (su abuelo)". Paco llegó a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Julen Lopetegui, siendo incluso convocado para ir a la Europa League.

Los genes futbolísticos del mítico Gallego llegaron a la entidad de Martiricos este verano procedentes del CD Eldense, donde consiguió el ascenso de Segunda Federativa a Primera. La llamada de la cantera blanquiazul la recibió con mucha emoción y cariño: "Quería estar en un filial porque estás a un paso del primer equipo y con mi edad era lo idóneo", confesó el actual canterano malaguista durante el programa Área Malaguista de 101 Televisión.

El excanterano sevillista explicó que tiene un año de contrato con la entidad de Martiricos, aunque "existe la opción de la renovación automática si ascendemos". De momento el filial malagueño está arrancando: "Es un equipo joven que necesita un proceso. Estamos en los puestos de arriba, mitad de tabla, cerca de los play off. Estamos contentos porque el equipo se ve que cada vez va mejor y los chavales jóvenes lo importante es que maduren". Además, confesó que le sorprendió la media de edad del vestuario: "La dinámica de los filiales en estos años es tener a gente mayor y madura, eso puede ser beneficioso para nosotros. Los juveniles tienen muchas ganas de crecer y estar en un buen equipo como es el Málaga. El poder subir arriba también ayuda".

Mientras aprovechó para explicar que la juventud no es un hándicap: "Hay jugadores que tienen mucha experiencia pero nosotros físicamente y técnicamente somos mejores. Esos detalles deciden, la experiencia es la que te da, sin embargo poco a poco la plantilla está mejorando mucho". También recordó que el grupo es nuevo y necesita tiempo: "Tácticamente nos tenemos que conocer, cada semana estamos mejor. Fuera nos está costando más pero cuando marquemos algunos detalles vanos a crecer fuera. Al final si queremos conseguir el objetivo de meternos en playoff y ascender se debe mejorar fuera".

Eso sí, el joven de 21 años es el mayor del vestuario, algo que nunca le había ocurrido: "Estoy ayudando a esos jóvenes que muchas veces juegan sus primeros partidos en categoría senior y no es el futbol de las categorías inferiores. Contento de poder aportar mi experiencia". Sí dejó claro que no tiene prisa por subir al primer equipo: "Lo estoy haciendo bien y el trabajo dará recompensas". Aunque quién sabe si sonará el teléfono para la Copa del Rey.