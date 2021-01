El Ciudad para el Real Madrid y el campo de la Federación para el Málaga CF

Que la Supercopa de España iba a generar al Málaga diversos contratiempos era algo que se sabía. El conjunto blanquiazul sufre los efectos colaterales de que La Rosaleda sea una de las sedes de este torneo. En este caso al equipo de Martiricos le ha obligado a desplazarse al campo de la Federación Malagueña de Fútbol para el entrenamiento de este jueves 14 de enero.

No es la primera vez que usa estas instalaciones el conjunto malacitano, que trabajó allí gran parte de la pretemporada y es sede habitual del filial, por ejemplo. Es un exilio temporal con motivo del Real Madrid-Athletic de esta noche. Aunque no deja de generar un cierto agravio comparativo en los días anteriores en los que el conjunto madrileño se entrenó en Málaga.

En otros tiempos no habría supuesto un gran trastorno porque el Málaga solía tener el estadio Ciudad de Málaga para su día a día. Era su casa, preparada perfectamente para las necesidades de jugadores y técnicos. Pero la catastrófica situación económica obligó al administrador José María Muñoz a renunciar a estas instalaciones municipales, lo que costaba al club casi medio millón de euros en mantenimiento y personal.

El principal representante de la capital y de la provincia no puede usar el Ciudad de Málaga porque ya no paga, pero el Real Madrid tuvo las puertas abiertas y contó con agasajos y visitas institucionales. Eso por no hablar de la falta de control ante las aglomeraciones de individuos que querían presenciar los entrenamientos del club madrileño en pleno repunte de los contagios por Covid-19 y donde se respetaban poco o nada las medidas de seguridad.

"Entrenamiento del ⁦Real Madrid en el Estadio Ciudad de Málaga. Magnífico trabajo desarrollado por el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga. Es un placer recibir la visita a esta instalación municipal de un gran club, ya que en estos días se celebra la semifinal Supercopa en Málaga", resaltaba José Luis Paradas Romero, Director Gerente Málaga Deporte y Eventos, en sus redes sociales el pasado 11 de enero.