Gustavo Blanco Leschuk ya posa con los colores del Antalyaspor. Pese a su deseo de regresar a la Costa del Sol, el delantero acabó eligiendo la opción del conjunto turco, que satisfacía además las peticiones económicas del Shakhtar Donetsk a las que no pudo acceder el Málaga, que tenía una opción de compra de 2.5 millones de euros la campaña pasada. Poco después de su llegada, el argentino fue presentado y habló para los medios de comunicación.

El de Mendoza dedicó algunas palabras al Málaga a través de redes sociales después de conocerse su fichaje por el conjunto turco (se mostraba "eternamente agradecido") y durante su presentación se refirió a su papel en Martiricos, donde hizo nueve goles, cuestionado por ser el único delantero puro el equipo, donde portará el dorsal 9: "No creo que esto suponga más presión. De hecho, viví una situación similar jugando en el Málaga. Lo veo como una oportunidad para mejorar".

"El ambiente familiar de aquí me invita a trabajar. Me voy a preparar lo más rápido posible para conseguir un puesto en el campo cuanto antes", explicaba el atacante, que no llegó a tiempo para el partido que ese mismo día disputaba el Antalyaspor ante el Denizlispor (0-2). "Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias al Antalyaspor, estoy encantado por el buen recibimiento que he tenido", comentaba también en un mensaje en redes.

El ya ex blanquiazul estudió durante el mercado sus distintas ofertas mientras hacía la pretemporada con el Shakhtar Donetsk. Tuvo algún minuto en Liga, aunque no tenía sitio en la plantilla y buscaba destino en España. Despertó intereses en Primera y en Segunda se le relacionó con Cádiz y Rayo Vallecano, pero finalmente fue el Antalyaspor, el ex equipo de Samuel Eto'o, el que convenció al club ucraniano para llevarse al Tiburón. Así las cosas, Blanco ya ha comenzado a entrenar esta semana a las órdenes de su nuevo técnico Bulent Korkmaz, con lo que se pone definitivamente el punto final a su historia con el Málaga.