Juanma Gómez y Juan Calatayud acompañarán a Nacho Pérez en su aventura en el Antequera CF en Segunda RFEF. El tridente que formaban en el Juvenil A del Málaga CF estos profesionales volverán a coincidir esta temporada en el conjunto blanquiverde.

Nacho y el Málaga no alcanzaron un acuerdo en el que ambas partes estuvieran satisfechas. Las pretensiones del entrenador no coincidían con las del club y ambos separaron sus caminos, no hubo acuerdo para la renovación. El Antequera ya había pegado a la puerta del malagueño semanas atrás, oferta que le complacía pero ante la que daba prioridad al Málaga.

Así, este pasado jueves se hacía oficial su fichaje por el Antequera tras cinco años en La Academia, dos como asistente y tres como primera espada de los juveniles, una con el Liga Nacional y dos con el División de Honor, con una última campaña con el título de liga en el bolsillo.

Pero Nacho no se va solo. A Antequera se marcha con su asistente, Juanma Gómez, y con su último entrenador de porteros, Juan Calatayud, que regresó al club blanquiazul esta pasada temporada tras la marcha de Paco Ruiz. Para el antequerano será especial su regreso una vez más a Antequera. Ya en la 16/17, con 36 años, defendió por última vez la portería de El Maulí. Ahora ayudará a que la defiendan otros.

"Una leyenda del club y la ciudad, el antequerano Juan Calatayud, será el nuevo preparador de porteros del Antequera CF", escribían el club blanquiverde para anunciar su vuelta, algo ante lo que respondió Calatayud: "Un placer volver al sitio donde empecé mi carrera deportiva y la acabé. Preparado para darlo todo, para intentar dejar al club y la ciudad donde se merecen. También dar las gracias al Málaga CF por estos dos años maravillosos".

Nacho, Juanma y Calatayud harán el relevo a José Jesús Aybar, técnico de los antequeranos las últimas seis temporadas que, tras lograr el ascenso a un lado, deja el club. Aún el club no ha anunciado movimientos en materia de fichajes pero se espera que se den los primeros nombres en las próximas semanas.

La temporada en Segunda RFEF no comenzará hasta el fin de semana del 5 de septiembre, cuando se dé el pistoletazo de salida a esta nueva competición, la cuarta en la estructura del fútbol profesional. Mérida, Xerez, Córdoba o los filiales del Cádiz o Las Palmas, así como el otro conjunto malagueño, el Vélez, grandes rivales para los antequeranos esta temporada.

