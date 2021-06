"El Villarreal es el equipo que más daño nos hace, se lleva de dos a cuatro infantiles todos los años. No podemos hacer nada", así de contundente se mostraba el director de La Academia del Málaga CF en los micrófonos de Cope Málaga. Duda hizo un extenso repaso a la situación de las categorías inferiores del club, a la posición que tienen con respecto a otras canteras y sobre la gran promoción que se cierne este curso.

"Hay bastantes canteras que intentan pescar, nuevamente vienen a pescar este año. Habrá entre 7 y 9 jugadores que se irán, que querríamos seguir pero se van a otro club", explica el portugués: "Ya vienen canteras del extranjero, Dean, un niño de 16 años, se ha ido a la Juventus. Intentamos hacer que el chico se quede. En lo económico no podemos pelear con nadie. Está la palabra de los niños, los jugadores y los agentes para intentar que se queden".

Duda se ha sorprendido por el gran año que han completado todos los equipos de cantera: "Sabíamos que iba a hacer un año muy difícil, tanto por el Covid como por la situación del club. Lo hubiéramos firmado a principios de temporada. Ha sido muy difícil, con poca gente, llegar con todos los equipos compitiendo por lo máximo, ha sido muy grande".

Insiste en que las diferencias con el resto de grandes canteras es abismal: "Son muy grandes. Hay canteras que tienen los mejores jugadores no de su zona, son jugadores elegidos de toda España y de fuera. Es muy difícil competir contra esas canteras. Son muchas horas debajo de la piedras en toda Málaga. Hemos pasado de 65 jugadores a 20 en la residencia, hemos tenido que hacer unos recortes bestiales, jugamos ante presupuestos que son ocho o diez veces mayores que nosotros. Nosotros estaremos otro año sin ir fuera a pescar, apenas serán pinceladas. Habrá bajas entre esos 20 becados y habrá altas, pero nos quedaremos en esa cifra. El club va a empezar a crecer, pero no podemos gastar abajo lo que se gastaba antes".

El gran año del Juvenil A de Nacho

"Lo que ha hecho no lo esperábamos", se mostraba sincero Duda, que considera que los chicos han superado sus límites: "Sabíamos que había una generación muy buena, con los chicos de último año y los que venían por detrás. No sabíamos si íbamos a competir o no en verano, cuando llegó la administración judicial. Sabíamos que podíamos competir por ser campeones del grupo viendo la plantilla, pero esos números no son fáciles de hacer. Equipos con mejores generaciones, nuestras o de otros equipos, no han hecho esos números".

Sobre Nacho, como ya contamos en Málaga Hoy, reconoció el primer contacto para renovar y cerró la puerta del filial que liderarán de nuevo Funes y Bravo: "Hemos tenido un primer contacto, con Manolo y él. Estamos hablando. Contamos con él y esperamos que siga con nosotros en el juvenil. El filial seguirá con Funes. Valoramos a Nacho, ha hecho un año muy, muy bueno, ahí están sus números. Contamos con Funes en el filial y Nacho en el juvenil".