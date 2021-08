Antoñín: "Era Granada o era el Málaga, no hay más"

"Es Granada o es Málaga no hay más", ese fue el mensaje que le transmitió Antoñín a Manolo Gaspar las semanas previas a su fichaje por el club blanquiazul. Lo desveló el director deportivo durante la presentación del canterano y ahora jugador nazarí. "Lo mío es también tema de Manolo. Me transmitió confianza, estoy en casa, aquí lo conozco todo muy bien. Super contento de poder volver a mi casa", se expresaba el delantero, contento con su vuelta.

"Mi destino la tenía claro desde el primer momento, si salía del Granada quería venir a casa, con este grupo. Hablando con Manolo, la confianza te da ese empujón de venir aquí. Muy contento y a intentar dar lo máximo", profundizaba Antoñín.

Pero pese a sus ganas de volver, el delantero no olvida que al club que pertenece es el Granada: "Me hubiera encantado estar allí pero no se ha podido. Yo vengo aquí para hacer buen año y volver a Granada y jugar allí que para eso es mi club".

Antoñín ya debutó en Ibiza y fue de nuevo titular ante el Alcorcón, se ha adaptado rápido a la que es su casa: "El club sigue siendo el mismo, hay gente que se va y vuelve pero el club sigue siendo el mismo". Sobre el entrenador, José Alberto López, el de la Palmilla reconoció que "pide trabajo, oficio y que el colectivo está por encima de todo".

Destacó además lo especial que resulta para él poder compartir vestuario en el Málaga con dos amigos como Luis Muñoz y Kevin, con los que se ha criado: "Son amigos, como hermanos, me he criado con ellos en el barrio, es un orgullo y honor que todos hemos salido del 26, de la Palmilla, Gente del barrio en el primer equipo. Espero que hagan un buen año también".