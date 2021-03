Ale Benítez es el último de los canteranos en renovar su contrato con el Málaga CF. El malagueño, natural de la Cala de Mijas y nacido en el 2000, es segundo canterano que renueva su vinculación con el club esta semana, tras la de hace unos días de Kevin. El lateral firma un año más de contrato, hasta 2022, y se guarda otro más opcional, hasta 2023.

El mijeño ha debutado oficialmente esta temporada con el primer equipo. Para Sergio Pellicer fue una pieza importante durante varios encuentros en los que las lesiones y molestias dañaban los laterales, por lo que ha actuado tanto por izquierda como por derecha, ésta última su banda natural. Lleva tres partidos en la Liga SmartBank y dos en Copa del Rey con el primer equipo, todos ellos como titular.

"Para nosotros es una oportunidad única. Que el club apoye tanto a la cantera, estamos agradecidos, y sobre todo al míster que apuesta por nosotros. A trabajar para poder seguir estando aquí", expresa Benítez tras su renovación, repleto de sueños: "Un sueño sería jugar en La Rosaleda con público y poder afianzarme en el primer equipo, compitiendo con ellos diariamente. También es un sueño que quiero cumplir".

El lateral malagueño se muestra muy agradecido tras la oportunidad y renovación: "Es un sueño cumplido, pero hay que seguir trabajando. Estoy muy agradecido al club por todos los valores que me ha dado desde que era un niño. Llego en 2010, en Alevín A, y van pasando los años y no me esperaba poder estar aquí más tiempo. El primer año que llegué conseguimos llegar a semifinales de Brunete, en Benalmádena, y quedamos cuartos de España. Y el debut con el primer equipo, para mí ha sido el más especial para todo. Es por lo que todo niño lucha, por debutar con el primer equipo".

El mijeño reconoce que el lateral derecho está concurrido en estos momentos y de ahí su dificultad para contar con más minutos: "Es un puesto muy solicitado, pero da gusto tener a compañeros así. Esa competencia sana que tenemos entre nosotros, da gusto aprender de ellos y poder competir con ellos". Por ello, no olvida su objetivo con el filial: "El objetivo con el Malagueño es llegar a Segunda B. Es nuestro objetivo, llegar a los tres primeros puestos, después a la liguilla y conseguir subir".