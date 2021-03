Ramón Enríquez es un chico de pocas palabras. Él mismo lo reconoce, denominándose como "callado", pero la realidad es que sobre el césped ese perfil tímido desaparece para ser uno de los jugadores que más balón aglutina en cada partido del Málaga. Ahora ha perdido algo de protagonismo a raíz de su lesión en el hombro, de la que aún anda recuperándose "para estar al 100%".

El canterano blanquiazul conversó en Sport Direct Radio sobre su presente y futuro, aceptando su nueva condición de suplente: "El fútbol es así. Es cierto que he tenido unos problemas con el hombro, pero los compañeros lo están haciendo muy bien. Yo a trabajar y a intentar ganarme un puesto". Y es que Ramón no se marca objetivos a largo plazo y esquiva los rumores sobre otros equipos: "Hay que vivir del día a día y tener los pies en el suelo. Ser consciente de que la única manera de seguir mejorando es con trabajo. Yo eso siempre lo he tenido muy claro. Ahora mismo lo fundamental es no salirnos del camino en el que estamos. Obviamente siempre es bonito y gusta que haya interés, pero no hay que salirse del camino. A día de hoy sólo pienso en el Málaga, en seguir aquí y cumplir el sueño que estoy cumpliendo".

"Imagínate lo que supone para un chaval que lleva toda su vida en el club, pasando por todas las categorías. Estoy viviendo un sueño. Desde que uno es pequeño siempre está pensando en que puede llegar, en confiar en uno mismo. Esa ilusión siempre la he tenido", reconoce el de Órgiva sobre su eclosión esta temporada, empujada en parte por las oportunidades que da a día de hoy el club por su situación: "Por la situación que vive el Málaga quizá es más fácil tener la oportunidad, pero nosotros trabajamos para aprovecharla, quedarnos y demostrar en la cantera. Ahora hay que tener tranquilidad por parte de los canteranos. Eso no es asunto nuestro. Hay que estar tranquilos, lo que va a llegar, llegará. Pueden ser cosas que nos pueden distraer. Los canteranos tenemos que seguir a lo nuestro, trabajando".

El mediocentro destaca sentirse cómodo en cualquier parte de la medular, aunque apuesta por estar siempre más próximo al área. Entre sus referentes están Iniesta, Xavi o dos ex malaguistas como Isco o Pablo Fornals: "A mí me gusta muchísimo el jugador que tácticamente es bueno. Siempre me he fijado en Iniesta y en Xavi. Pablo Fornals también ha sido un referente para mí, un ejemplo para seguir. También me ha gustado muchísimo desde siempre Isco".

Ramón, que reconoce que este año ha tenido que poner en pausa sus estudios, contó también una pequeña anécdota sobre su creciente popularidad: "A mí me cuesta un poco porque me da muchísima vergüenza. Pero es algo que todo el mundo ha soñado alguna vez. Pero yo soy un poco vergonzoso y me cuesta. Me confunden con Ismael y a Ismael le confunden conmigo. Nos pasa un montón incluso con gente del equipo, nos confunden muchísimo. Alguna vez nos han cambiado los nombres y hemos seguido con la coña".