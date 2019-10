El director general de BlueBay Gonzalo Hervás trató en los micrófonos de Cadena Ser la postura de la empresa hotelera con los problemas financieros e institucionales del Málaga así como la ruta a seguir que ellos plantearían. También se pronunció en antena sobre las instituciones, que han dado un paso en firme hacia adelante para tratar el futuro del club.

"Es una demostración de que están tratando de hacer llegar mensajes. Una sociedad anónima deportiva no puedes gestionarla como una empresa. No es dueña del estadio donde juega, ni donde entrena... Ha recibido una donación para la Academia, la cantera", recordaba Hervás, que recalcaba la "dependencia del Málaga con su entorno e instituciones" y la imposibilidad práctica de trabajar "de forma independiente" a ellas. "Varitas mágicas no hay", zanjaba.

Hervás aseguró que BlueBay está "en el entorno malagueño y hemos transmitido nuestro puntos de vista y los gestos institucionales que hemos observado. Es bueno, no garantiza respuestas, pero es bueno. Desde BlueBay tendemos la mano". "Cuanto más tarde peor", aseguraba, y mencionaba los "pocos mecanismos" que tienen la instituciones así como el "nerviosismo que se observa en la prensa".

"Yo sí leí que el alcalde decía que tenía potenciales compradores. Me gustaría que dijera quién es, que dé un paso al frente y cuál es su proyecto. Yo lo desconozco. Se queda como algo etéreo que nadie tiene la respuesta. Estoy seguro de que en los últimos años se ha hablado en la alcaldía o se hayan puesto encima de la mesa alternativas. Que sean actualizadas, de interés real...", lanzaba Hervás directamente a Francisco de la Torre, al que le pedía respuestas y realismo: "Seamos realistas y juguemos con las piezas que hay. El desafío no es fácil ni va a venir del cielo".