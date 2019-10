Gonzalo Hervás, director general de BlueBay, la empresa en litigio con el jeque Al-Thani por la propiedad del Málaga, habló en la Cadena Ser largo y tendido después de un silencio que desconcertaba. Hervás tuvo un discurso duro con Al-Thani y dice que su empresa es "una víctima más".

El plazo para que Al-Thani y sus abogados recurran la sentencia del paso mes de junio se acaba la próxima semana, después de que el cataría pidiera un escrito de aclaración de sentencia. "Por fechas, le quedan pocos días hábiles, a final de la semana que viene deben meterlo si es que lo meten. Desconocemos la estrategia de Al-Thani, hasta ahora se ha limitado a prolongar plazos y espacios e ir ganando tiempo, que es perder el tiempo porque impide tomar decisiones", decía Hervás.

"Nosotros tenemos que esperar porque, si no hay un recurso, la sentencia es firme. Si hay recurso, habrá que hacer ver a las señorías que el paso del tiempo es crucial para el club y produce unos efectos letales en la economía y las decisiones. Se manejan una serie de alternativas que en su momento ejecutaremos. Una de las posibilidades, como hay una sentencia fundamentada, es que si una parte pide que se revise la sentencia, la otra puede tener el beneficio de la duda. Digamos que, entretanto, se nos permita aplicarla. Se solicita una caución".

Cuestionado por los objetivos de BlueBay, Hervás decía que "vamos a ponerlo en perspectiva. BlueBay acaba siendo una víctima más de esta persona. Cada día que pasa la impotencia es mayor porque no se pueden tomar decisiones. Los acuerdos fueron tomar decisiones ante lo que, quedó probado, son decisiones letales suyas para una organización. El club ha ido con la inercia, pero con un deterioro de venta de jugadores, sin crecer la organización y viviendo de las rentas. Te quedan menos activos, menos jugadores, bajas a Segunda, te fundes el paracaídas en un año... Estamos en un estado caótico. Con un diseño de club que, sabiendo que vas a ingresar 17 millones, tienes gastos de 27. El Málaga es una máquina de perder dinero. Es lo que vemos. Lo vemos con sentido trágico, es una pelea contra el tiempo. Y el tiempo es deterioro".

"Nuestra figura con el jeque es una sociedad, somos socios al 49%, minoritarios pero con acuerdos de socios con capacidad para tomar decisiones. Al-Thani no cumple acuerdos, no sólo con nosotros, la lista es larga. Él no va a dar su brazo a torcer de compartir el proyecto. Si alguien le aconsejara correctamente compartiría. Somos un compañero de viaje adecuado. No lo hace y debemos utilizar todo lo que a nivel legal podemos, no podemos dar un golpe de estado", cerraba el director general de la empresa.