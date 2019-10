Gonzalo Hervás, director general de BlueBay, habló largo y tendido este mediodía en los micrófonos de Cadena Ser sobre el plan que prepara el conglomerado hotelero de acceder a la gestión del club. "Nuestra hoja de ruta se basa en asumir la gestión del club. Tenemos evaluado el plan de acción inmediato para la viabilidad del club de aquí a final de temporada", explicaba Hervás, que encendía las alarmas y apuntaba al jeque: "El punto más álgido, eso se va a producir en el primer trimestre de 2020, hasta ahí hay gasolina. Entonces se necesitan recursos, sí o sí. Sí o sí. No van a venir recursos del señor Al-Thani. El club es una máquina de perder dinero y hay que balancearlo. Esto tiene una vida útil ya marcada. A partir de ahí viene el resto de medidas. Primero hay que pasar por la UVI, darle vida a un enfermo que está terminal. Hay que acabar la temporada y mantenerse".

"Se ha comentado que si hay propuestas, inversores, que si han llamado... La realidad es que no ha habido, ni Al-Thani presenta un potencial inversor. Que vendamos los dos, que salgas tú... Eso no ocurrió. Por vía nuestra, tampoco. Sí ha podido ocurrir que se hayan dirigido a buscar potenciales salidas y se hayan caído las negociaciones del señor Al-Thani. Eso lo desconocemos", reconocía y anunciaba el director general de BlueBay, que avanzaba con la bandera blanca en alto: "Sí digo que cuando venga cada caso se tiene que evaluar. No estamos en una posición de hacer daño, lo hemos demostrado. Hemos estado al margen de las situaciones deportivas, se ha aislado a un terreno de los tribunales. Estamos en la misma disposición. No por una posición terca de BlueBay va a ser negativo el futuro del club".

Hervás atizó también a los últimos movimientos del club y su sentido para con la solución a los actuales problemas financieros de la entidad así como el Plan de Viabilidad presentado ante LaLiga: "Ni lo conoce BlueBay, ni la prensa, ni el personal del club. LaLiga algo debe conocer. ¿No es paradójico que no se haga público? ¿No es paradójico que se hagan ruedas de prensa y no se hable del plan de viabilidad, que es lo que nos preocupa? ¿Dónde se recorta? ¿Cómo? ¿Con más asesores? ¿Se ha planificado el mercado de invierno? ¿Se ha hablado con los jugadores que deben salir? Eso no se hace de la noche a la mañana. Me pregunto la tardanza de un asesor externo que no conoce el fútbol, ni cómo funciona esto en España, cuando tome decisiones no esté a tiempo".

"Si todo nos sale mal a todos, hay posibilidades de que desaparezca. El tiempo corre y descuenta en nuestra contra", sentenciaba Gonzalo Hervás, que vuelve a escena en uno de los momentos más tensos y preocupantes de la historia reciente del Málaga.