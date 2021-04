El Málaga CF de Brutaker acaba último la eLaLiga Santander

Al Málaga CF le van muy bien las cosas en el fútbol del carne y hueso. En el universo virtual, ya bastante menos. Una primera temporada en los eSports para olvidar, con Pablo Brutaker a los mandos después del acuerdo suscrito con la UCAM para participar este curso en la eLaLiga Santander, de donde ya ha sido apeado tras terminar colista de la clasificación en el grupo B.

"La sección de eSports del MCF, en colaboración con UCAM Esports, pone fin a su participación en la eLaLiga Santander 20/21. Su jugador principal, Pablo Brutaker, disputó ayer su último encuentro de la presente campaña regular del torneo oficial de #FIFA21 de LaLiga, en el que participan equipos de Primera y Segunda División", indicaba el club en su nota oficial, donde omite su posición en la tabla.

El gamer cerró su participación en este torneo virtual contra el Levante tras empatar a cinco (iba cayendo por 5-1) y luego por 3-1, dando un global de 8-6. El Málaga sólo ha sido capaz de sumar nueve puntos después de 18 jornadas, donde acaba con un balance de -49 goles.

Pablo Naveiras, nombre real de Brutaker, utilizó Twitter para valorar su participación: "Primero de todo agradecer a UCAM Esports y Málaga CF por haber confiado en mi en todo momento a pesar de los resultados adversos. Hoy se acaba mi peor temporada tanto personal como profesionalmente. Me gustaría pedir disculpas a la afición del Málaga por no haber podido llevar esta temporada al club a los puestos que se merece, que es pelear entre los grandes y pedir perdón a la gente que me ha estado apoyando durante toda la temporada. Para finalizar, decir que volveré más fuerte la temporada que viene, nunca me he rendido en nada de lo que hice en mi vida y nunca lo haré. Nada puede parar el BRUTAKERISMO".