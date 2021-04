Ramón Enríquez, premios y operación a la vista

Recoge los frutos de su buen trabajo Ramón Enríquez en forma de reconocimientos. El de Órgiva empezó ayer la mañana recibiendo de manos de los capitanes del Málaga dos galardones por parte de Fútbol Draft, tanto por formar parte del Once de Bronce como por el premio al mejor canterano, elegido por el público. En un año de crecimiento y confirmación, ha visto sus alas un tanto cortadas por sus problemas en el hombro. Está decidido a pasar por el quirófano.

"Me cortó un poco el año pasado, en este también he tenido que parar. Estoy viendo a ver lo que hago, si me opero o si no, pero ya me quiero quitar esto de encima. Lo más seguro es que entre en quirófano y esos problemas acaben ya, que no tenga ese miedo o ese inconveniente de que en algún momento me vuelva a pasar. Es preferible, aunque me toquen unas vacaciones en la sombra, dar prioridad al fútbol e intentar llegar a la próxima temporada de la mejor manera posible", contó en una entrevista en Onda Cero.

No dudó en hablar sobre la renovación de su gran valedor, Sergio Pellicer: "Ha sido un entrenador para mí fundamental, que ha permitido que me asiente y es la persona ideal para seguir en este proyecto". Sobre posibles equipos interesados en sus servicios, despejó: "Es algo en lo que no me meto, sé que tengo contrato hasta 2024. Únicamente me centro en lo que me tengo que centrar. Yo en el Málaga estoy cumpliendo mi sueño y soy más malaguista que de cualquier otro equipo. Estoy muy feliz y muy tranquilo".