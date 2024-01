Málaga CF - Castellón: Cruce de caminos (20:00)

Málaga CF-Castellón. Es el partido, con mayúsculas. Es difícil el ascenso directo aunque se gane este domingo (20:00 horas, FEFTV), pero no son sólo los puntos lo que hay en juego en La Rosaleda. Es también reforzar una idea, recordar que el camino es el correcto. El comienzo de 2024 ha sido malo, con el paréntesis del paseo por las nubes de la Copa ante la Real Sociedad. En Orihuela y Ceuta se ha visto un Málaga vulnerable, que ha recibido cinco goles en dos partidos. Desaplicaciones, fallos colectivos y particulares, un equipo desajustado. La imagen no fue buena y el botín, sólo un punto conseguido de manera agónica en el descuento. Tras irse a las Navidades a cinco puntos del ascenso directo y con una grata imagen tras tumbar el Algeciras, ahora se ha doblado, a 10. Pero también, viendo el otro lado del cristal, ha tenido gol, principal reproche al equipo antes, y no ha dejado de combatir.

A La Rosaleda llega ese líder, el Castellón. Sus números son marcianos para la categoría. Son 46 puntos en la primera vuelta, un ritmo de más de 90 al final de Liga. Por contextualizar, el récord en estas dos temporadas previas de Primera RFEF en los dos grupos es del Racing, con 82. Después nadie más pasó de 75. Suele haber más igualdad, pero los de La Plana y el Ibiza han puesto un ritmo difícilmente aguantable. El Málaga les ha visto de cerca, ha competido muy bien directamente contra ellos, pero hace falta más. No sólo por ese ascenso directo, sino por asegurar el play off. El colchón de ocho puntos que hay ahora mismo se pierde rápido en dos o tres semanas malas.

El Castellón ha sido intratable en casa, con 10 victorias en 10 partidos y casi tres goles por partido de media. El Málaga estuvo cerca de sacar algo en el primer partido de Liga, perdió en los últimos minutos con uno más (2-1). Fuera ha sido algo más vulnerable, con cinco triunfos, un empate y tres derrotas, sin dejar de mostrarse como un conjunto muy poderoso, con mucha facilidad para hacer gol, también es cierto que exponiendo y dejando alguna grieta. Es un equipo con mucha dinamita y con un proyecto claro. Pellicer habló esta semana y dejó caer que a él sólo le vale el ascenso si quiere seguir en el Málaga, que es un proyecto de club. Y que el Castellón firmó a su entrenador, el holandés Dick Schreuder, por cuatro años.

Es un cruce de caminos en La Rosaleda. Se ha detectado pérdida de efervescencia en la afición, que en anteriores partidos llevaba un ritmo más elevado de compra de entradas ante rivales de menor fuste. Ha habido, con los últimos resultados, crisis de fe sectores del malaguismo. Esta vez el club ha intentado varios estímulos, como el mosaico o permitir a adultos usar los abonos infantiles de manera extraordinaria. Una de las claves esenciales para el Málaga es hacer de Martiricos un fortín. Se han ido nueve puntos en la primera vuelta, demasiados. De hecho, se han conseguido los mismos lejos de la Costa del Sol (con un partido más). Y no se ha vencido a ninguno de los siete primeros clasificados de la tabla (cinco de esos duelos fueron a domicilio).

Es de esos partidos en los que a los jugadores no hace falta motivarlos. Son perfectamente conscientes de lo que hay en juego. Una de las plantillas más jóvenes de la categoría está haciendo un master esta temporada, también comprendiendo la dimensión y la presión que implican jugar en este club. Es el momento de que los veteranos den un paso adelante en personalidad y jerarquía. Y que el descaro juvenil sea un plus, no la base.