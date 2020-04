Javier Tebas, a los futbolistas: "El ERTE es un instrumento legal"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aclaró este domingo en su perfil de Twitter que "un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) es el instrumento legal previsto si tu actividad se reduce por fuerza mayor", como les está ocurriendo a los clubes de fútbol durante la pandemia del coronavirus COVID-19. Hay que recordar que el Málaga no tiene intención en principio de acogerse a esta fórmula.

"Los jugadores del Barcelona, Betis, Atleti, Zaragoza, Osasuna y otros, entienden que el control económico de LaLiga no tiene que ver con los efectos económicos del COVID19. Y un ERTE es el instrumento legal previsto si tu actividad se reduce por fuerza mayor", escribió como aclaración al comunicado remitido por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tras la reunión con capitanes y representantes de las plantillas de Primera y Segunda División.

En el mismo, la AFE indicó que, "en cuanto a los ERTES", "resulta extraño que desde LaLiga se apoye los mismos, teniendo en cuenta que el control económico, y la bien saneada economía predicada desde la patronal, en relación a los clubes, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada". "Y teniendo en cuenta que los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios. Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales", aseguró el sindicato tras la reunión con los jugadores.