"Yo no seré presidente del Málaga", así de contundente y claro se prestaba Ramón Calderón, en declaraciones para Sportyou, tras la reunión que tuvo ayer martes con Richard Shaheen en La Rosaleda. El que fuera presidente del Real Madrid, relacionado con los intereses de la familia real catarí y su proyecto de construcción de un hotel en el puerto de Málaga, arrojó algo de luz a los pormenores de la charla con el director general blanquiazul.

"No quiero volver al fútbol", espetaba Calderón, que explicaba la finalidad de su reunión con Shaheen: "Estoy simplemente asesorando y aportando mi granito de arena para intentar ayudar a un club y a una ciudad, a los que tengo mucho cariño. Yo ya viví en el mejor equipo del mundo lo que significa ser presidente". El ahora abogado descartaba la posibilidad de ser presidente de la entidad blanquiazul, ni por intención ni por una propuesta para ello: "No, no me gustaría. Ni lo he pensado, ni me lo han propuesto. Hombre, si me contratan como empleado del Málaga y en su representación, iría [al Santiago Bernabéu], pero no me imagino siendo rival del Real Madrid".

Al parecer, según fuentes de Sportyou, Ramón Calderón sí actuó en dicha reunión como enlace catarí, como agente que transmita la situación actual y el desfase económico que aprieta al club y que podría conllevar problemas con LaLiga de Javier Tebas. Al parecer, el ex presidente blanco transmitió a Shaheen la posibilidad de ponerle en contacto con diversas empresas que estarían dispuestas a entrar en el accionariado de la entidad, aportando la cantidad económica que aliviara los problemas del club.

La vía de una venta del club que planteó y por la que apostó Francisco de la Torre está descartada, como aseguró esta tarde BlueBay en un comunicado facilitado a los medios. El alcalde blanquiazul se reunió ayer con los dirigentes de la empresa hotelera de la que trascendió esta posibilidad ya descartada y la predisposición de estos con las instituciones.