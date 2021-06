Se avecinan importantes movimientos para el Málaga CF en los despachos. La Audiencia ratificó hace días la sentencia que dividía en dos NAS Spain, la empresa que tiene el 96,8% de las acciones de la entidad, que pasaban a ser en un 51% del jeque Al-Thani y el 49% restante de BlueBay. Sobre todo esto charló en Ser Deportivos Daniel Pastor, el que fuera administrador concursar del club en el pasado.

"Tras esta resolución lo más probable es que cambie el escenario. Ya está confirmado que BlueBay es titular del 49% de NAS Spain. Tendrá que haber acercamientos entre Bluebay y el administrador. Para ver BlueBay qué planteamiento tiene, como a día de hoy máximo accionista del Málaga no embargado. De alguna forma conjunta buscar soluciones de futuro", aseveraba Pastor, que entiende que la empresa hotelera gana un papel protagonista tras esto: "Esta sentencia, con la rotundidad que se expresa, va a obligar a que haya reuniones entre el administrador judicial con BlueBay. Yo no descarto que se solicite el cese de la administración judicial, para que lo gestionen los accionistas que hoy no están imputados. Que se mantuviera en lo que son las sociedades del jeque hasta que se dé el juicio. En estos días habrá noticias de que habrá reuniones entre el administrador y BlueBay, no me cabe duda de eso".

La hotelera ha remitido un escrito al juzgado en el que pide que la administración de José María Muñoz no supere más de los próximos seis meses su intervención en el club: "La juez es la competente para saber cuánto se debe prorrogar. No vamos a poner condiciones. Cumplía los 18 primeros meses y tenía que comunicarlo. Están pendientes los juicios a la familia Al-Thani y a otras personas en las líneas de investigación del juzgado. Para terminar la instrucción y determinar si hay causa penal y llevarlo a lo penal, tiene que cumplir con ese procedimiento, por nuestra parte, el tiempo que sea necesario".

"Mi participación en el accionariado no es relevante. Sí podría acudir. Para apoyar un poco la financiación del Málaga, no para ocupar un puesto o traer compradores", descartaba Pastor, que no planea tener un papel en la nueva etapa del club: "Nuestro deseo, al menos con las personas que hablo, es que el club no estuviera focalizado en un solo inversor, sino que las instituciones formaran parte del club, y tuviera su representación la Asociación de Pequeños Accionistas en el consejo de administración, y que empresarios malagueños se implicaran. Las decisiones tomadas en conjunto o entre un grupo de personas solventes, desde el punto de vista técnico o profesional, daría otra imagen del Málaga. En mi mano no está pero espero que BlueBay como máximo accionista tenga en cuenta estos temas. Y potencie esto con los aficionados".

Sobre la póliza de crédito que solicitó Muñoz y de la que se sabrá el elegido en esto días, Pastor advertía: "Tras la sentencia sería muy cuidadoso con la póliza de crédito, ni utilizaría antes de que se siente el administrador judicial con BlueBay".

También destacó Pastor que los 2.4 millones de euros que solicita el Málaga a BlueBay por el patrocinio tendrá un acuerdo amistoso: "Ese contrato solo se usó un año y quizá el precio era desorbitado para lo que era el mercado. Tenía mucho que ver lo de Unesco. Ese contrato ha dado mucho que hablar. Sería muy fácil detectar cuál es el precio de mercado de aquel momento de cualquier equipo con el presupuesto del Málaga, que se sienten, lleguen a un acuerdo y no hará falta ningún tema judicial más".