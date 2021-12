Errores e intensidad

Los errores propios y la falta de intensidad del equipo fueron los dos aspectos que destacaron tanto Pablo Chavarría como Brandon Thomas tras el partido. Ese aura de superioridad, de invulnerabilidad que mostró el Málaga CF en La Rosaleda jornada atrás, el Amorebieta logró desvanecerlo de un suplido, de una de las formas más simples del fútbol: juego directo y (mucho) orden.

Tras el esperpento en Burgos y una tarde repleta de grises en La Rosaleda, a los jugadores sólo se les pedía autocrítica y un perdón bien alto para los cerca de 19.000 espectadores que llenaron las gradas del estadio. Brandon cumplió y manifestó, a su juicio, cuál había sido el principal motivo para la mala imagen de la plantilla ante el cuadro vasco: "Achaco la derrota a la falta de intensidad nuestra, en ataque, en defensa... Era un partido en el que veníamos con la ambición de ganar y conseguir los tres puntos como veníamos haciendo en La Rosaleda. No salió nada. Faltó intensidad por parte de todos, estábamos viendo pasar el partido. Nos ganaron las segundas jugadas, casi todas. En ataque no generamos y en defensa dos que tuvieron nos penalizaron. Ese es el motivo de la derrota".

El análisis de Chavarría, que volvía a tener minutos tras superar su lesión muscular, caminaba por el mismo sendero, aunque señalaba más a los errores propios, en este caso defensivos, que cometió el equipo durante la primera parte. Si concedes, te penalizan: "Tuvimos errores defensivos, pero hay otros partidos en los que la defensa nos salvó y ganamos por eso. Son cosas para mejorar".

"No fue un buen partido. Ellos hicieron un buen planteamiento, jugaron al contragolpe y marcaron dos goles en el segundo tiempo. Tuvimos situaciones, nuestro gol llegó demasiado tarde y no pudimos empatar", continuaba su análisis el delantero argentino, que se rindió el buen hacer del rival y su superioridad con su idea de juego: "Estuvieron muy sólidos en defensa. Tiene un juego muy directo. Buscan mucho a sus delanteros y tuvieron un buen día. Tenemos que pensar ya en otra cosa. Tenemos una semana larga para preparar el partido que viene, es necesario que ganemos de visitante".

Cuestionado por el VAR y la actuación del árbitro, Brandon fue claro: "No tenemos que achacar la derrota al VAR ni al árbitro, tenemos que mirarnos el ombligo y saber que tenemos que hacer las cosas mucho mejor". Toca precisamente eso, mirar hacia dentro y encontrar otras soluciones, hacer balance y centrarse en un plan que funcione con las herramientas actuales y dejando a un lado el problema de las lesiones.

"Nosotros lo que intentamos es tener la pelota y progresar", comentaba Chavarría sobre el estilo de juego, parándose en la mediapunta donde actuaron Paulino y él: "Paulino jugó de mediapunta pero el rival estuvo inteligente, cerró muchos los espacios, se hacía de difícil llegar. Se nos complicó por eso. Yo trabajo mucho para poder jugar de mediapunta, no es fácil porque son muchos meses sin jugar. Después de volver me tocó esa lesión muscular. Ya es pasado, pienso en sumar minutos en los que el míster me necesita y ser útil para el equipo. Es lo principal".

Tanto Chavarría como Brandon hacen un análisis certero y necesario del problema de raíz del Málaga ante el Amorebieta, que les superó en intensidad y en gran parte de los duelos que decidieron hacían donde se inclinaría la balanza. Se necesita una reacción con premura y la próxima parada es en Ipurúa, una plaza donde es difícil capear.