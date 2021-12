José Alberto: "Podíamos estar tres días y no ganábamos"

Partido indigesto para el Málaga, que encajó una dura derrota, la primera de la temporada en La Rosaleda, ante el Amorebieta. José Alberto López no puso paños calientes, admitió que su equipo tuvo un día horrible y que no salió nada. Eso sí, quiso desligar la derrota de la de Burgos.

"Hemos estado muy imprecisos con el balón, muy incómodos, era un partido de duelos y segunda jugada. Los dos goles vienen en situaciones de duelo y continuidad y no estuvimos afortunados. Ellos defienden lejos de su portería, con la línea adelantada, nos costó encontrar situaciones de gol y continuidad. No salió absolutamente nada, ni una decisión del VAR cayó a favor. Llaman al árbitro para pitar un penalti y se dan cuenta de que puede ser fuera de juego. Podíamos haber estado tres días y no ganar, es uno de esos días raros", explicaba el técnico asturiano: "No creo que sea un problema como el de Burgos, en esta categoría necesitas contundencia y solidez y no las estamos teniendo ahora mismo. En Burgos fueron otros motivos. Si tuvimos aquí intensidad, lo intentamos todo, pero no nos salió nada".

"La realidad es que desde el inicio de temporada, hoy no es el caso, somos de los que equipos que más finalizan y menos meten. Rentabilizamos bien los goles, pero debemos dejar puertas a cero. Somos de los que más puertas a cero llevamos pero también de los más goleados. No sé si más ocasiones, pero sí mas goles necesitamos. La casa se hace por la base y la base es la defensa. No podemos mostrar esa debilidad", decía con crudeza el entrenador malaguista, que explicaba por qué no hizo cambios al descanso: "Quería ver cómo reaccionaba el equipo, el resultado era muy malo, pero tampoco estábamos tan mal. Los goles llegan en dos acciones aisladas, te pones 0-2, pero el equipo estaba intentándolo e interpretando bien. Queríamos ver la reacción de los jugadores tras el descanso".

"No sé la percepción desde fuera, desde dentro os puedo asegurar que no se parece nada al partido de Burgos. Puedo tener otras sensaciones cuando lo vea otra vez. No estamos precisos, con la chispa y lucidez de otros partidos. No tengo la sensación que tuve tras el partido de Burgos", insistía el técnico, que también tendrá la baja de Genaro por su expulsión: "El tema de lesiones, quitando alguna puntual, no es que se repitan por el trabajo que haces y te tengas que plantear cómo trabajas. Me preocupa no tener a disposición a jugadores, claro. Las lesiones se producen con más frecuencia en noviembre y marzo, está estudiado. Estamos en ese momento, con jugadores importantes fuera".

El césped, recién remozado en las dos semanas sin partidos, no presentaba un buen aspecto. "Se ha juntado todo y una de las cosas y que no sirva de disculpa, no me gusta, también es eso. Mejorará, trabajan en ello todo el tiempo posible. Pero lo hemos notado, esa es la realidad", admitía José Alberto, que respondía así a por qué los cambios de Antoñín y Dani Lorenzo se dilataron: "Siempre los cambios se hacen con una intención, en los momentos que consideras mejor. A toro pasado podemos opinar que podían haber llegado antes, Dani Lorenzo jugó con mucha personalidad, incluso con 10 tuvo presencia, Antoñín estuvo muy bien. A toro pasado es fácil. Los cambios han sumado, me quedo con eso, y la pega es el resultado. El gol anulado igual nos podía haber hecho apretar antes. Esto es fútbol, que nadie piense que vamos a perder todos los partidos fuera y ganar todo dentro. Eso cambiará, ojalá que ya lo que pasa fuera"

Acerca de qué mensaje le podía mandar a la afición, José Alberto cerraba que "es difícil mandar mensajes de ánimo, pero creo muchísimo en el equipo. Tenemos que mejorar muchas cosas, es evidente. Lo digo ganando y perdiendo. Tenemos que ser autocríticos, mucho, con nosotros. Tenemos un equipo muy joven que tiene que crecer. Es una barbaridad jugar aquí ante 20.000 personas y les digo que sigan creyendo. Vamos a pelear al máximo los tres puntos de cada partido. Es un día difícil y duro, el vestuario está jodido, el cuerpo técnico también y seguro que se han ido decepcionados. Ya pensamos en el partido de Eibar y en ganar el primer partido fuera".