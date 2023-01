El Málaga CF Femenino pierde a Torralvo

Malas noticias en la sección femenina de Martiricos tras el gran arranque y adaptación de las blanquiazules en la nueva categoría, la Segunda RFEF. El Málaga CF Femenino inició el año con tres puntos que le catapultaron con 26 puntos a la cuarta plaza del Grupo 2. De esta forma el combinado de Martiricos se sitúa a cuatro puntos del Levante "B", que ocupa la tercera plaza, y a cinco de los colíderes, el Madrid Femenino "B" y el Balears.

Sin embargo, el encuentro de este pasado domingo en el Alfonso Silva ante la Unión Viera dejó la baja de Sonia Torralvo. La jugadora blanquiazul sufre una lesión en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda. La dorsal 9 era una pieza clave de la plantilla tanto en el césped como en el vestuario, ya que además de haber sido la máxima goleadora la campaña anterior de las blanquiazules también es una jugadora bastante querida por sus compañeras.

Quizás esta temporada no estaba muy familiarizada con su amigo el gol, aunque si seguía generando peligro como de costumbre. Sería una gran noticia que la delantera granadina pudiese volver a vestirse de nuevo la elástica blanquiazul este 2023, aunque por delante queda un largo y trabajado proceso de recuperación, donde los plazos serán muy importantes para no realizar una mala recuperación. Por desgracia, no es la primera lesión de ligamento cruzado que sufre la entidad de Martiricos y mucho menos en su sección femenina.