El Málaga CF Femenino, una resaca "de película"

Todavía colea el épico triunfo del Málaga Femenino en La Rosaleda en su eliminatoria de Copa de la Reina, en la que se impuso en una emocionante tanda de penaltis al Real Zaragoza. “Ha sido de película”, decía el entrenador, Ayala. Hubo mucha emoción en el césped. La capitana Ruth era el mejor ejemplo: “No podemos estar más emocionadas. Cuando ha terminado el partido se me han caído las lágrimas de la emoción y de la ilusión de haber podido jugar en La Rosaleda, que ha sido nuestro sueño desde siempre, encima con la victoria. Día diez”.

“Muy contenta porque ha venido mucha gente a apoyarnos y por la oportunidad que nos ha dado el Club. Quiero mandar un mensaje de que los sueños se cumplen. Tengo compañeras de 28, de 30, de 15… No importa la edad porque si trabajas y te esfuerzas, los sueños se cumplen. No puedo ser más feliz. He jugado en La Rosaleda con el Málaga y encima ganando. Estoy pletórica. Ahora a pensar en La Rambla, que tenemos que salir a piñón”, añadió Ruth.

La heroína del partido fue la guardameta María Arrabal. “No esperábamos nunca jugar aquí, era un sueño desde pequeña. Esto es increíble, y más el partido como ha salido. Esto no se nos va a olvidar nunca”, confesó la cancerbera, que hizo una predicción y se cumplió: “Siempre me han gustado mucho los penaltis. A las compañeras se lo decía, como lleguemos a penaltis, ganamos. Al final, gracias a Dios, ha llegado. Increíble”.