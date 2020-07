Magnífica noticia en el Málaga, que ata a uno de los mayores talentos de su cantera, convertido ahora en una pieza importante del primer equipo a pesar de que su dorsal diga lo contrario. Se trata de Ismael Casas (Linares, Jaén, 07/03/2001), que llegó en 2014 a La Academia y ahora ve cómo su contrato se extiende hasta la temporada 2022/23.

Ismael Casas cuajó una actuación maravillosa como central en el pasado Málaga-Deportivo. Pero ya venía haciéndolo bien cuando tuvo que actuar de lateral derecho, sentando en fases de la temporada al teórico titular, Cifu. De hecho, para Pellicer el canterano venía ocupando el carril cuando la zaga se formaba con línea de cuatro.

Lo cierto es que la cantera del Málaga está dando grandes resultados. Con vistas al ahora y también para el futuro inmediato. El chico, fijo en las categorías inferiores de la selección española, está tremendamente feliz: "Estoy muy contento de haber llegado a la cifra de diez partidos y tener ya un nuevo contrato más profesional y vinculado al primer equipo. Tantos años trabajando para conseguir ese objetivo y lo he conseguido”.

Su crecimiento de la mano del club es un ejemplo para muchos. Así lo narra: "Llegué en infantil de primer año, y es mi séptimo año aquí en el club. Cuando llegué no jugaba mucho, y aprendiendo con todos los entrenadores he ido cogiendo más minutos en las categorías inferiores. Muchos torneos, queríamos ir siempre en Semana Santa a jugar por ahí y eso al final gusta, enfrentarte a otros equipos de otras ciudades que no solíamos visitar”.

"A mí me mandaron una carta del Málaga para hacer unas pruebas y vine con varios compañeros que hoy están aquí, como Ramón y algunos más que están en juveniles. Le gusté a Manel y a Arnau, y por suerte pude venir (…) Me hicieron una sorpresa en el equipo donde estaba antes, no me lo esperaba, fue una sorpresa y estaba superemocionado con mi familia y mis amigos", continúa.

“Mi estilo de jugar ha sido más guerrero y pasional que otra cosa. Desde que era pequeño jugaba de central, y el año del San Félix ya me pasaron más a la banda. Me siento muy cómodo en las dos posiciones y el míster sabe que de lo que me ponga voy a intentar hacerlo lo mejor posible”, confiesa.

La cantera cocinó el gol del triunfo ante el Dépor, pero también fue importante lo que hicieron atrás Juande y el propio Ismael. Se mezclan generaciones en el vestuario que luego en el campo destacan: "El Málaga tiene una cantera que pocos equipos pueden presumir de ella, y se está demostrando. Y ves jugadores que todavía no han dado ese pequeño salto, pero pronto seguro que lo dan”.

Una de las cuestiones en las que insiste Manolo Gaspar es que quiere gente con sentimiento de pertenencia. Ismael le sirve como espejo. “El año que viene quiero seguir en el club y quiero jugar en Primera División. Quiero estar aquí y subir al club donde de verdad se merece y donde debe estar”, sujeta el canterano, que antes quiere finalizar el curso por derecho: "Vamos a ir a por todas, aunque estemos prácticamente salvados, van a ser tres finales que tenemos que competir al máximo y vamos a ir a por ellas".

No cabe duda de que tiene la cabeza bien amueblada Ismael Casas: “Yo he soñado de pequeño ser futbolista, pero iba más despacio que otra cosa. Estaba siempre en lo mío, y si algún día iba a pasar esto, iba a pasar. No por querer ir más deprisa o más despacio vas a llegar. El momento ha sido éste y muy contento de que pueda disfrutarlo aquí en el Málaga. Se lo dedico a mi familia, por todo lo que me ha apoyado estos años y lo que hemos sufrido; no es fácil llevar aquí una vida solo desde pequeño y me acuerdo mucho de ellos”.