Michael Santos es una de las incógnitas del Málaga en este mercado de fichajes. Incógnita por su futuro, más bien por su destino, ya que lo que es seguro es que no seguirá en el club esta próxima temporada. Es otro de los jugadores que tiene contrato hasta 2020 y tiene la opción de salir cedido gratis a un equipo de Primera con la continuidad del equipo malacitano en LaLiga 1|2|3.

"Me gustaría regresar al Sporting", decía sin tapujos el uruguayo en una entrevista para El Comercio, donde dejó claro que en este mercado de fichajes "todo puede pasar, aún no tenemos nada concreto y estamos esperando a encontrar la mejor opción". Y es que Santos parece tener claro que no continuará en el Málaga este año y esperará con su agente a oír las ofertas que se le pongan encima de la mesa tras un año poco fructífero en el Leganés, con solo un gol y cinco titularidades en los 16 encuentros que disputó.

Y es que el charrúa recuerda que "en Gijón viví una total adaptación al fútbol español", durante la temporada en que el Málaga descendió a Segunda. No tuvo muchas oportunidades en la Costa del Sol Michael Santos, que se reencontró a base de goles en Asturias. Pese a su deseo de volver, el club blanquiazul no contemplará una cesión a un rival directo, a no ser que los sportinguistas lleguen con dinero.

Ahora se encuentra de vacaciones, entre Málaga y Vizcaya, y está recuperándose de una lesión que mermó sus opciones en el Leganés. "Me encuentro fortaleciendo la pelvis y no me centro mucho en el futuro. Lo único que quiero es descansar y en unos días empezaré a perfilar la próxima temporada con mi agente", explicaba el uruguayo, al que no le corre prisa descifrar su destino la próxima temporada.