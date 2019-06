Uno de los que se antojaba culebrón del verano parece cercano a su fin. Se trata de la situación de Jony Rodríguez, que la campaña pasada militó cedido en el Alavés y tiene detrás a varios equipos interesados en hacerse con sus servicios. Quien más empuja en las últimas horas es la Lazio, que parece estar cerca del sí del jugador. Incluso medios italianos aseguran que el club romano habría llegado a un acuerdo con el Málaga para su traspaso por dos millones de euros.

Lo cierto es que este punto es el que más confusión genera. El jugador, al igual que Ricca o Michael Santos, tiene una cláusula en su contrato, firmado cuando Francesc Arnau era director deportivo, que le permite salir cedido a cualquier club de Primera. A ella se acogió Jony la temporada pasada para jugar en el Alavés y también podría hacerlo para marcharse a la Lazio, con la problemática de que termina contrato el próximo año y en enero de 2020 ya podría negociar con cualquier club para irse libre.

Aunque semanas atrás La Gazzetta Dello Sport hablaba de cifras que rondaban los seis millones de euros, el frustrado ascenso a LaLiga Santander hace que el Málaga pierda el control sobre el futuro del asturiano, que ahora queda en manos del jugador y sus representantes. Clubes como Valencia o Getafe parecían estar en la carrera, pero Jony parece más interesado en buscar suerte en la Serie A, donde podría coincidir en la Lazio con el ex malaguista Luis Alberto, de su misma agencia, You First Sports.

El curso del extremo zurdo ha levantado muchos intereses. Pese a que su rendimiento en Málaga nunca fue el esperado, tanto en su cesión de media temporada al Sporting como en su paso por el Alavés sí se ha asemejado al futbolista revelación que se fichó. Este curso bajo las órdenes de Abelardo disputó 2.983 minutos en 36 partidos de Liga en los que hizo cuatro goles y estuvo entre los máximos asistentes del campeonato con 11, por detrás de Messi y Sarabia.

El pasado mercado invernal, el Alavés ya se lanzó a por el jugador con una tentativa que se aproximaba a los dos millones de euros que se aseguran en Italia e incluso se llegó a incluir en la operación la cesión del centrocampista Dani Torres, que finalmente se marchó al Albacete. En ese momento, la propiedad consideró insuficiente la oferta y se emplazó al verano para decidir el futuro de Jony. Ocurre que ahora, en esta situación de desventaja, la carrera es por seducir al futbolista y no al Málaga, que queda en segundo plano.