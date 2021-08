Ocasión de mercado o plantilla cerrada

Al Málaga CF le quedan algo más de 48 horas para el cierre del mercado. Se esperan horas frenéticas entre llamadas y correos electrónicos en todos los clubes de élite. Es en las últimas horas cuando más movimientos se producen, uno detrás de otros como fichas de dominó, siempre suele haber un desencadenante.

Desde la dirección deportiva se sigue peinando el mercado, atentos a diferentes futbolistas y posibilidades que pueden aparecer en este tramo final, ya sea por la necesidad de clubes o del propio jugador para encontrar equipo. Hasta el momento, tal y como está la plantilla, el técnico está satisfecho con la materia prima que tiene, con el potencial que puede alcanzar y por su polivalencia. Hay un par de hombres por puesto, contando con los jóvenes de la cantera más aventajados, por lo que no existe necesidad.

El no fichaje de Ontiveros no implica la necesidad de encontrar un jugador que ocupe su lugar, no. Su caso era una oportunidad mayúscula por mejorar el nivel de la plantilla pese a que ya había extremos suficientes en plantilla. Si se sube un escalón con alguna operación se contemplará.

En cualquier caso, y tras la llegada de Sekou, José Alberto ya manifestó que quizá existen carencias en la zona de ataque con un perfil de futbolista que no tiene. "Tengo claro que si no vienen los perfiles que queremos, vale más que nos quedemos con lo que tenemos. ¿Con esto estamos bien? Eso lo determinará la competición. Tenemos un grupo muy bueno para competir. Nuestro trabajo es sacar el máximo rendimiento. Si tenemos dudas con los que van a venir, si son de perfil similar, vale más apostar por los chavales que se lo están mereciendo", aseveraba sobre posibles fichajes, más concretamente con otro 9: "No tenemos uno que se desenganche y que tenga cierta calidad para definir, que se mueva en los últimos tres tercios, de calidad... Veremos qué pasa estos días".

Posibles salidas de profesionales, como son los casos de Casas, Alexander o Benkhemassa, podría cambiar el escenario en cuanto a la necesidad de alguna incorporación, sobre todo en la medular.