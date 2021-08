José Alberto adelanta la convocatoria de Ramón y Calero

Se preveía que José Alberto no diera la convocatoria pero sí adelantó dos altas importantes en la citación para el partido de mañana ante el Alcorcón. Tanto Ramón Enríquez como Iván Calero estarán dentro de la lista del Málaga CF para la visita del cuadro alfarero a La Rosaleda (22:00). Ambos salen de una larga lesión y, aunque no se esperan que sean titulares e incluso que no dispongan de minutos, son muy buenas noticias que estén ya entre los alineables.

"Todo el mundo está bien. La gente lesionada evoluciona bien. Otros siguen su proceso de readaptación y no estarán. Tenemos los mismos que la semana pasada más Víctor Gómez, que ha entrenado durante toda la semana y está listo para el partido", comentaba José Alberto sobre Víctor, que posiblemente salga de inicio en sustitución de un Ismael Casas al que invita a buscar una salida para contar con minutos: "Cada uno sabe de manera interna su situación personal. Un jugador joven tiene que tenemos minutos. Es parte de su proceso de formación. Si no tiene minutos habrá un estancamiento. A partir de ahí cada uno tiene que decidir. Nosotros le vamos a ayudar en lo que podamos desde la máxima sinceridad para que mejore".

Sobre el mercado y las opciones de Sekou, que sigue adelante, y Ontiveros, que parece caerse, el entrenador blanquiazul comentó que está "al margen de cómo están las negociaciones" pero que "son jugadores que están dentro del mercado y que entran dentro de lo que nosotros buscamos. Manolo Gaspar está centrado en eso. Por lo demás, nosotros estamos centrados en el partido y no debemos tener ninguna distracción más". Sobre el 9 fue más explícito: "Tengo claro que si no vienen los perfiles que queremos, vale más que nos quedemos con lo que tenemos. ¿Con esto estamos bien? Eso lo determina la competición. Tenemos un grupo muy bueno para competir. Nuestro trabajo es sacar el máximo rendimiento. Si tenemos dudas con los que van a venir, si son de perfil similar, vale más apostar por los chavales que se lo están mereciendo". Cuestionado concretamente por Sekou, José Alberto decía lo siguiente: "Ese perfil no lo tenemos, pero tampoco tenemos un 9 que se desenganche y que tenga cierta calidad para definir. Hay varias opciones, hay un 9 rematador y otro que se mueve en los últimos tres tercios, de calidad... Veremos qué pasa estos días".

Sobre las opciones ofensivas de las que dispone en estos momentos José Alberto, sobre Roberto aseguraba que cuenta "con Roberto de manera total" y que "se lo está ganando, es un delantero más". "Ningún delantero va a tener continuidad si no da el rendimiento. No vamos a mirar la edad, estamos contentos con él", añadía, al igual que valoraba a Antoñín como ariete y extremo: "Puede desenvolverse bien en las dos posiciones, aunque nunca va a ser un 9 de referencia. Tiene muchas virtudes de hacer daño a los rivales, independientemente de que parta desde la banda o arriba".

Chavarría

"Chavarría está entrenando parcialmente con el grupo ya, pero no forma parte de los ejercicios en los que hay duelos. Aún está muy reciente de su operación, pero responde bien a sus estímulos".

Mejorar el juego

"Es una tónica general de todos los equipos. Si que tenemos que tener una regularidad durante los 90 minutos. Ser un equipo fiable, equipo compacto, tener esa regularidad. Qué posición vamos a ocupar en la categoría. Estamos intentando corregir cosas. Con respecto a la capacidad de reacción del equipo es algo muy difícil en la categoría. El equipo tuvo el carácter y orgullo para igualar. En estas categorías pocos partidos vamos a ver que se equilibren después de esa desventaja".

Hicham

"Sigue en el proceso de readaptación y esta semana ha evolucionado. Ha respondido bien al aumento de carga de trabajo y espero que la semana que viene pueda estar con el equipo".

Alcorcón

"El Alcorcón es uno de los más experimentados y que tiene un bloque sólido. Aunque ha tenido malos resultados ha hecho partidos completos. Es un equipo difícil de batir. Tiene juego directo y mucha fortaleza a balón parado. El típico equipo de Anquela".