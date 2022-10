El Málaga CF nunca ha ganado con González Esteban, el árbitro ante el Lugo

Ya hay designaciones arbitrales para la jornada 11 de LaLiga SmartBank en la que el Málaga CF se enfrentará al CD Lugo en el estadio de La Rosaleda el domingo 16 de octubre a partir de las 18:30 horas. El elegido es Jon Ander González Esteban, del colegio vasco, que estará acompañado en el VAR por Daniel Ocón Arraiz.

González Esteban, vizcaíno de 37 años, no tiene un historial muy positivo para los blanquiazules, que no saben lo que es ganar con él dirigiendo un partido. En esta temporada 2022/2023 no había pitado al Málaga, pero se han cruzado en seis ocasiones anteriores, la última en la jornada 41 del curso pasado, derrota ante el Burgos.

La primera vez que se cruzaron fue en un Albacete-Málaga, el 3 de enero de 2021, con 1-1 en el Carlos Belmonte. La temporada pasada estuvo en el partido que se perdió ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres, en las dos derrotas contra el Almería y el empate en La Rosaleda con el Zaragoza.

Hay un par de experiencias en la Copa del Rey. Un triunfo, el único oficial con él, ante el Coruxo. Y la eliminación a manos del Escobedo un año antes.