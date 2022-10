El jeque Al-Thani: "Los estúpidos siguen..."

El jeque Abdullah Al-Thani resulta difícil de encontrar para que cumpla con sus obligaciones en los juzgados, pero su barra de bar favorita no es complicado dar con él. Una vez más elige Twitter para expresar sus opiniones. El máximo accionista del Málaga CF reaccionó a una publicación de Málaga Hoy en la que se recoge la información que dio el presidente de la APA, Antonio Aguilera, durante el último Área Malaguista.

Según Aguilera, presidente de los accionistas minoritarios del Málaga, habría un primo del propio jeque Al-Thani más solvente y serio tratando de quedarse con los títulos del club blanquiazul una vez que se resuelva el conflicto con BlueBay, que continúa en manos del Tribunal Supremo pero cuya resolución debe estar más cerca que nunca.

Muy de comparaciones con animales y viejas fábulas, el apartado presidente blanquiazul soltó una de las suyas: "En realidad, cuando el burro afirma todos los días que es un burro sin cerebro y los idiotas le creen, éste es el resultado. Los estúpidos siguen...". Al-Thani no ha cambiado su manera de actuar en estos años y repite fórmula una y otra vez.

El reloj, de cualquier manera, no se detiene y se acerca una fecha clave para el futuro del Málaga independiente del caso con la hotelera. La jueza Ruiz González ha tumbado todas las estrategias dilatorias de Al-Thani y sus distintas defensas (cambió varias veces de despacho, otra praxis habitual) y para este lunes 17 de octubre están citados para declarar tanto él como tres de sus hijos (Nasser, Nayef y Rakan).

La toma de declaración de los cuatro miembros de la familia catarí es fundamental para poder terminar la instrucción derivada de aquella querella de los minoritarios, la misma que provocó la investigación y el aterrizaje de José María Muñoz como administrador judicial del Málaga, que lleva más de dos años y medio al frente de la entidad de Martiricos.

Actually ( When the donkey asserts every day that it is a brainless donkey and is believed by idiots, this is the resultThe stupid continue …….. ) 👇🏾 https://t.co/D2hCQO0deV