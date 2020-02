Ismael Casas y Ramón Enríquez, los dos blanquiazules en los planes del seleccionador Santi Denia, tuvieron 45 minutos en el empate a uno de España sub 19 ante Dinamarca que se disputó esta mañana en Murcia. El Pinatar Arena Football Center, sede de las inferiores, fue el lugar elegido para esta pequeña concentración y el amistoso ante los nórdicos.

Los dos canteranos malaguista salieron de inicio ante los daneses, formando parte del teórico once titular que prepara Denia para la ronda élite del Campeonato de Europa sub 19, la cual se celebrará del 19 de julio al 1 de agosto en Irlanda del Norte, anfitriona del torneo. Este torneo es el clasificatorio europeo para la Copa del Mundo sub 20 de 2021 que tendrá lugar en Indonesia.

En el partido, con Casas y Ramón de inicio, un error defensivo a los dos minutos de juego permitió a Dinamarca adelantarse en el marcador. Morgensen no desaprovechaba la oportunidad que le brindaba La Rojita y en el 3' ponía a mandar a los suyos. No tardó mucho España en reaccionar ya que pasado el ecuador del primer tiempo, un buen ataque de los españoles permitía a Camello poner de nuevo las tablas en el electrónico del Pinatar Arena.

Los 45 minutos que disputaron los blanquiazules fueron notables: fuerte en el lateral diestro Ismael y dotes de mando para Ramón en la medular. El tiempo sobre el césped del Pinatar Arena lo compartieron con Pedri, jugador que milita en Las Palmas (cedido por el Barça) que será rival de los malaguistas este viernes en LaLiga.

Está por ver si los jóvenes tienen minutos en el partido tras esta concentración y amistosos, tanto Ismael Casas para Pellicer, como Pedri para Pepe Mel, ambos viniendo siendo titulares. "Ismael ahora está jugando a ver cómo acaba el partido y veremos si puede estar. Tanto Mikel como Cifu que no están participando están a buen nivel, estamos muy tranquilos en ese aspecto", decía el entrenador blanquizul respecto a la posibilidad de contar con el canterano.