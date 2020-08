Ismael Casas ya campa en el primer equipo como uno más. El jienense, líder de cada plantilla que conformó en La Academia, se hace su sitio con los mayores. Ante el Granada fue otra prueba más: carrilero derecho en la primera mitad y lateral zurdo en la segunda; 90 minutos en total, el único que dispuso de tanto.

"El míster me conoce de sobra y sabe que en cualquier posición que me ponga lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Sabe que en la cantera he jugado de central y alguna ocasión de lateral izquierdo. Intento cumplir y hacerlo lo mejor posible", explicaba el jienense, que nota la confianza que le da Pellicer: "He intentado hacerlo lo mejor posible como siempre. Trabajando hasta el minuto 90. El míster ha confiando en mí para ponerme en la izquierda. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible".

"Una vez que estamos en el campo eso se olvida un poco", manifestaba Ismael sobre el ruido que rodea al equipo estos días: "Intentamos hacerlo lo mejor posible. Lo estamos demostrando. Son tres equipos de Primera División y estamos compitiendo hasta el minuto 90. Muchos chavales que estaban jugando en la primera parte estábamos compitiendo como los que más".

El lateral no dudaba en poner el objetivo más alto posible esta temporada. Tiene hambre el defensor: "Se ve cerca ya LaLiga pero seguimos trabajando para llegar al objetivo, que es subir a Primera División. Y hasta el final".