Los empleados del Málaga CF arropan a José María Muñoz y él los defiende

No es la primera vez que José María Muñoz aprovecha sus intervenciones para cerrar filas en torno a los trabajadores de todas las áreas del Málaga. Muchos de ellos no quisieron perderse esta rueda de prensa, arropando al jefe, dando sensación de unidad y devolviendo el guante que siempre les arroja. En el contexto actual se antojó necesario porque las críticas son cada vez más duras desde el exterior.

Manolo Gaspar y La Cueva, los consejeros Martín Aguilar y Ruiz Guerra, empleados de las oficinas, fundación, comunicación... Y para todos ellos fueron sus primeras palabras y luego también defensas cerradas durante el turno de preguntas: "Agradeceros a todos la presencia, a todos y a la gente de mi despacho. Lo primero es pedir disculpas a la afición, nadie esperaba estar aquí al principio de la temporada. Aquí no se ha bajado la guardia ni se va a bajar. También quiero agradecer. Estos son los jugadores que nos van a sacar, aquí no va a haber 10 altas ni 10 bajas. Me sorprenden las críticas a algunos trabajadores del club, a mí me afectan cero y tienen mi apoyo. Estas declaraciones son interesadas de algunos. Este club estaba en menos 14 millones y ahora está en más 10 y con las cuentas saneadas. Las obras de la academia podía haberse perdido y con un poco de ingenio se ha salvado".

"La Liga va a perder autonomía respecto a los derechos audiovisuales. El Málaga es un club modesto de Segunda División con una circunstancias muy especiales. Nadie está hablando de esto. Podría derivar en que CVC revise el acuerdo actual y eso puede afectarnos. En un apunte judicial vox populi que va a haber una orden de busca y captura europea y otra que llevará más tiempo de extradición. Pedí la opinión de la plantilla que se había configurado y salgo para pedir perdón a la afición. También por el juego de pintadas, que a mí me afectan cero. La gente me pide poner un presidente y no puedo hacerlo, tiene que ser la junta de accionistas, como mucho podría poner un director general. Si esto se eternizase en el tiempo, habría que plantearse otra estructura del club".

Al mando de todo, por encima de Muñoz, está la jueza Ruiz González, cuya opinión trasladó por encima: "Sobre las críticas nos afecta cero, que el equipo no gane, sí. Porque le importa el club, la magistrada ha sido valiente. El Málaga tenía problemas para acabar la temporada 19/20 y ahora no tiene problema ninguno. ¿Cambio estructural? Nos planteamos empezar con José Antonio Ruiz Guerra y hubo una campaña de acoso y derribo contra él, por lo que vamos a calmarnos un poco. Ha habido nombre que se han ofrecido cobrando con varios años de experiencia".

Quiso recordar que no eligió el día de manera ventajista por el último triunfo y continuó ensalzando a trabajadores del Málaga: "No me he planteado pedir el relevo. Así de rotundo. La palabra cortijo me hizo mucha gracia. Cuando entré en el Málaga no conocía a nadie, cuando entré, lo hice con la Policía. A mí me sueltan en territorio enemigo. No conozco a nadie y me pongo a trabajar con ellos y se reestructura el club. Cuando pregunto por los procesos de selección del club me dicen que se hace a dedo. Hemos dado ética y eso se llama integridad".

"Que se ataque a personas como Bravo o Josemi que son instituciones del Málaga... quiero gente seria porque la sanciones son muy fuertes. María del Mar fue nuestro contacto COVID, reconocida como una de las cinco mejores por LaLiga. Podrían venir todos los que nos critican a ayudarnos, a Carlos Arias no lo ha ayudado nadie y hemos aumentado con los patrocinios. Yo quiero a todos los que han opinado a hablar con Alberto Martínez, conoce mejor que nadie el límite salarial. Ana Vera la conocen como la mujer orquesta por todo lo que puede hacer. Es un nivel de mezquindad muy básico meterse con ellos. A fuerza de repetir una mentira la gente se lo cree, me parece muy lamentable que la gente venga sin argumentos", insistió.

"Yo me refiero a hacer pintadas o criticar sin contrastar y con informaciones que no son correctas. Critican y no dan ningún argumento de por qué son unos inútiles según ellos. He pedido perdón a la afición por los resultados, que es lo único que falla en el club ahora mismo. Ha entrado gente nueva de marketing y protocolo, el compliance es tan importante que para que una empresa trabaje con nosotros tiene que haber tres presupuestos que se revisan. Control y transparencia absoluta para poder trabajar con nosotros. Aquí ha habido directivas que ha ganado más que todo el resto del club junto", prosiguió con recado final.

"Yo Twitter y demás, por terapia mental, lo miro muy poco. A eventos voy a muy pocos y solo acudo a los que son estrictamente necesarios. La labor de José Antonio (Ruiz Guerra) es representar al club. Al igual que Paco (Martín Aguilar), ayudan al club, no están en el día a día, pero ofrecen su ayuda desinteresada. Aquí peticiones de ir a sitios varias todas las semanas y yo no quiero porque creo que no es mi función", defendió nuevamente.

"Yo solo acepto exigencias por parte de la magistrada y de nadie más. El equipo se ha construido con la idea de estar lo más arriba posible. La ciudad y el club necesitan estar en Primera División, es así. En Leganés escuché jugadores mercenarios a los 60 minutos, todos trabajamos por dinero, pero los jugadores son chavales de 20 y pocos años, cuando salimos les cayó una tremenda, hijo de p.. para arriba. Un grupo de chavales vio a Ruiz Guerra y le dijo con un odio y con una visceralidad hijo de p... y tal, que algún día va a traer un disgusto y va a pasar algo. Encima que estamos hundidos escuchar esas cosas, pues entendiendo la frustración, pero nos gustaría escuchar otra cosa", solicitó Muñoz.

Quejas y críticas al Málaga CF

"El otro día se quejaban subiendo una foto de una taquilla sucia, pero es que está en obras, no está abierta. Tenemos una lucha con la empresa de la limpieza para que todo este como debe estar. Las reuniones son criticas exigencias, señalamos errores, todo nos llega y tratamos de corregir. Nosotros hemos llamado a abonados para pedir perdón. Cuando nos llega una queja de alguien intentamos solucionarlo, tomamos muchísimas decisiones al día, algunas correctas y algunas no. Ha habido mucha polémica por el acceso a la Grada de Animación y es por normativa de Ley del Deporte. Si no coincide el DNI con la entrada no entra, las sanciones son hasta de 150.000 euros".