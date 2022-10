José María Muñoz y el fichaje del director general

No fue corta la intervención de José María Muñoz ante los medios en La Rosaleda. El administrador judicial, además de ratificar a Manolo Gaspar, habló en diversas ocasiones acerca de la necesidad de firmar a un director general o alguna figura similar para incorporarla a la estructura del club: "Me gustaría saber en qué funciona mal el club como institución. Si hiciese falta un director general yo sería el primero en ponerlo, pero no tiene que ser un experto en fútbol, para eso está la dirección deportiva. Sí estoy preocupado con la situación del equipo, porque los números dicen que el Málaga no está donde tiene que estar, pero la pelota no ha entrado. Yo lo único que se es para lo que me pusieron a mí aquí. No voy a decir si sé más o menos de fútbol".

"Al club le haría falta un portavoz, alguien que viniera a hablar aquí todos los meses. El tema judicial es muy complicado y existe la preocupación de que se diga algo que no se puede decir. El club ha dado saltos de calidad en estos años, preparadores de porteros, nutrición, se trabaja la neurociencia, se han hecho muchos saltos de calidad y eso solo en el apartado deportivo. Pero creo que hace falta un portavoz", confesó Muñoz, que añadió: "Si esto se va a alargar, igual el director general podría ser el portavoz. Tuve 15 llamadas para ser director general en marzo. Hubo gente que se molestó de que ganásemos el domingo porque había ciertas campañas preparadas contra nosotros, da un poco de pena que gente de Málaga persiga eso".

Explicó que no pensaba estar tanto en el cargo y entonces no le parecía una figura que incluir (también por el panorama económico): "El nombramiento mío es por tiempo indefinido pero renovado cada seis meses. Cuando entro se plantea un año, a partir de ahí llevamos dos años y medio. Si lo hubiera sabido entonces igual se había planteado de otra manera. Hicimos el primer ERE del fútbol español sin estar en concurso de acreedores. Dependerá de si va a extenderse en el tiempo. Los querellados son inocentes en España, si viniesen a declarar y aportasen lo que tuviesen que aportar podrían estar mañana en el club. La propiedad es de la familia Al-Thani nos guste o no. Hay que plantearse explorar esa vía y ver quién elegiríamos para director general. Antes no me enteraba, pero ahora todo el mundo quiere que su caballo se quede aquí y es bastante obvio".