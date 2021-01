Jozabed no ha tenido el protagonismo que se esperaba de él cuando fue anunciado como nuevo jugador del Málaga a finales de septiembre. En la tesitura económica del club, era un lujo la posibilidad de contar con un centrocampista de su caché y calidad. Casi cuatro meses de su fichaje, aún no ha tenido el impacto que se le presuponía.

"Al final hasta ahora, por una cosa u otra no he tenido todo el protagonismo que hubiera querido. Cuando decidí venir mi objetivo era más ambicioso que lo hecho hasta ahora. Hay que seguir trabajando para cuando el míster decida ponerme", comentaba al respecto Jozabed en los micrófonos de Cope Málaga, algo que explicaba así: "Todo condiciona, llegué en la Jornada 3, con tres meses parados. Julio y agosto sin competir y no llegué hasta finales de septiembre. Por mucho que entrenes por tu cuenta no es lo mismo que con el grupo. He estado cinco semanas lesionado, al final son siete u ocho partido que me he perdido. Por suerte queda toda la segunda vuelta y esperamos que los datos mejoren".

Jozabed pudo ver desde el banquillo parte del partido ante la Ponferradina y vio también al equipo falto de esa agresividad que le define: "El otro dia sí que es verdad que teníamos la sensación que no íbamos al 100% en los balones divididos, que solemos ser ganadores en esos duelos. No es falta de actitud, pero se veía el equipo con un punto menos. Pellicer nos lo recalcó: si bajamos ese punto de intensidad, en el que estamos acostumbrados a jugar, no somos el mismo equipo que jugando al 100%".

"Somos conscientes de que son seis o siete jornadas sin ganar estamos atravesando un pequeño bache. Durante la temporada todos los pasan, nos están tocando ahora. Esto es fútbol. Los partidos por una cosa u otra se nos acaban escapando", explicaba el sevillano sobre la racha del equipo, a lo que añadía: "Ya toca ganar, no porque sean rivales de zona baja, llevamos muchas jornadas sin ganar, sea cual fuera el rival hay que afrontarlo como un partido importante. Toca Alcorcón que no está bien, pero en su casa y como está será un partido igualado y complicado".

Sobre la charla

Categoría igualada

"Es una categoría muy igualada, no hay tanta diferencia entre los equipos de arriba y abajo. Cualquiera gana. En esos pequeños detallitos coger segunda jugada. Cuantos más ganas más opciones tienes de atacar y crear peligro. Nos fuimos echando atrás y con el gol no supimos gestionar ir debajo en el marcador".

Charla con Pellicer

"No hace falta tampoco hablar, son seis jornadas sin ganar. La situación ni mucho menos es dramática. Estamos a siete puntos del descenso. No llevamos buena racha y hay que cortarla como sea. El hablar muchas veces se queda en eso, en hablar. Tenemos que poner todos el 100%, cuando le toque a uno jugar competir de la mejor forma posible".

Impresión del club

"Es un club super humilde, muy cercano al jugador desde todas las instancia. Un vestuario acogedor y campechano. De gente humilde, de gente joven que está empezando. Se genera un buen ambiente y hacen que las cosas salgan bien en el campo".

Adaptación

"La adaptación fue fácil y sencilla. Al final en el vestuario que es lo más importante para el jugador, es cercano y hay buen ambiente desde el primer día".

Su posición ideal

"En las posiciones me encuentro cómodo. Son las dos posiciones las que he jugado a lo largo de mi trayectoria. Cada posición tiene lo suyo. Cuando luego de enganche, juego más cerca del área, más opciones de llegar, en tres cuartos es donde más peligro puede generar, marcar goles... No me encuentro incómodo más atrás creando el juego. Me siento cómodo en ambas".

Racha en La Rosaleda

"En casa nos está faltando paciencia con el balón. Sobre todo cuando nos podemos por detrás, hay que tener más paciencia y no jugar tan directo. Son muchos partidos sin ganar y te crea esa ansiedad que te hace precipitarse. Con el paso del tiempo lo conseguiremos. Somos uno de los mejores fuera de casa y de los peores dentro de casa. No sé el porqué pero funcionamos fuera y dentro no tanto. A poco que mejoremos en casa seguramente estaríamos en un posición, más ilusionante para todos. Tenemos que corregir lo que estamos haciendo mal en casa".

Su fichaje

"Siempre me transmitieron desde el club que todo iba a salir adelante. Eso me daba tranquilidad, desde casa seguir las noticias del club, se iban dando las noticias que me decían a mí. De puertas para fuera parecía todo muy difícil, conseguir que el club inscribiera a todos. Desde el club dieron tranquilidad de que iba a ser posible. Se alargó más de lo debido pero quedó demostrado que tenían razón".

Otros intentos de ficharle

"Nunca he tenido constancia de eso. Cuando salgo de Jaén tengo opciones pero no la del Málaga. Uno de los años en el Celta hubo opción real de venir al Málaga y no salió a la luz. El año que desciende, hubo opción real de llegar pero no se produjo".

Plantilla

"Es una plantilla corta pero bastante buena, con mucha ilusión. Somos jugadores jóvenes, yo soy de los más vegerano pero no me lo considero. Donde falta alguien la gente del filial nos echan una mano. Son jóvenes pero están preparados para el primer nivel. Hay un buen equipo para lograr los objetivos".

¿Continuaría?

"Lo dije la semana pasada, si llegado el momento tanto el club y yo vamos en el mismo sentido, por mi parte no habría problema. ahora no toca hablar de eso, queda mucho tiempo, lo más importante es la permanencia en segunda. Cuando se consiga eso y se acerque la fecha se verán las cosas".