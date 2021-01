El Málaga CF retiene a Loren Zúñiga, al que ha tentado hasta el Real Madrid

Extraña calma la de este mes de enero en el Málaga. El mercado no da sobresaltos y eso permite a la entidad seguir poniendo ladrillos para fortalecer sus cimientos. Lo confesó Manolo Gaspar hace solamente unos días, esta tranquilidad está sirviendo para favorecer la planificación con vistas a la temporada que viene. Pero no es solamente una cuestión de posibles fichajes externos, es también tiempo para valorar mejor lo que hay en casa. Esto queda representado en el siguiente movimiento que tiene previsto anunciar el club, la renovación del canterano Loren Zúñiga (Fuerteventura, 18/01/2003) hasta 2024, tal y como adelantó El Desmarque.

No es cuestión baladí, puesto que se trata de uno de los futbolistas juveniles más en forma de España. Apunta alto el hijo de otro Loren Zúñiga, que estaba siendo tentado por el Real Madrid. No era el único club que seguía de cerca las evoluciones del pichichi del Málaga de División de Honor que entrena Nacho Pérez, algo lógico por otra parte. Lo extraño sería que los equipos importantes no tuviesen bajo el radar a un jugador que ha superado la decena de goles (13).

Loren se ha colado en alguna convocatoria del primer equipo, como en la última de 2020 ante el Logroñés. Ahora es habitual verlo en los entrenamientos bajo la atenta mirada de Pellicer. El Málaga tiene un plan estructurado con La Academia y no sólo con los jugadores que ya han despuntado, hay una hoja de ruta para los juveniles. De cualquier modo, no ha debido resultarle fácil a Manolo Gaspar esta renovación con tantas y tan importantes llamadas a la puerta del joven de sangre guineana.

Otro juvenil con pinta de romper a crack es Haitam Abaida, también blindado hace algo más de tiempo y con la misma fecha límite: 30 de junio de 2024. El marroquí hará un paréntesis en clave malaguista para irse a disputar la Copa de África sub 20 con los pequeños leones del Atlas. Antes la prioridad absoluta había sido renovar a David Larrubia, que ya ha jugado en diversos partidos con el Málaga y del que se espera muchísimo. En su caso, hasta 2023.

Al margen de ellos, la entidad espera poder anunciar pronto más renovaciones de futbolistas de La Academia, cada vez más convencidos de que el Málaga es el lugar más idóneo para crecer como futbolistas y alcanzar la meta profesional.

Varios canteranos finalizan contrato al término de la presente temporada, varios son casi fijos en el día a día de Pellicer como Gonzalo, Julio, Ale Benítez y Juan Cruz. Habrá que esperar acontecimientos, pero la intención es zanjar algún episodio de renovación más.